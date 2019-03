Le festival Séries Mania a décerné ses trophées : Voici les séries primées, que nous découvrirons très bientôt sur nos petits écrans

Stephen Grahma dans The Virtues © ITVGE

COMPÉTITION OFFICIELLE

Grand Prix : The Virtues

Meilleur acteur : Steven Graham (The virtues)

de Shane Meadows et Jack Thorne

Réalisée par Shane Meadows

Noyant dans l’alcool sa douleur et la solitude de son existence qui le détruisent à petit feu, Joseph repart sur les traces d’un passé qu’il a fui quand il était encore petit. Il retrouve un foyer aimant avec sa sœur, qu’il n’a pas vue depuis trente ans, et noue un lien spirituel profond avec sa belle-sœur, une jeune femme fougueuse. Quand les secrets les plus sombres de son enfance, qu'il a enfouis dans sa mémoire depuis l'âge de 9 ans, refont surface, Joseph devra choisir la vengeance ou le pardon.

Avec Stephen Graham, Helen Behan et Niamh Algar

Meilleure actrice : Marina Hand (Mytho)

Marina Hands dans Mytho / Unité de production

Prix spécial du jury : Just for today

de Nir Bergman et Ram Nehari

Lorsque d’anciens détenus en semi-liberté sont confrontés à la fermeture potentielle d'une maison de transition, un drame personnel se joue pour eux : pourront-ils réintégrer la société ou devront-ils retourner à leurs vies antérieures ? La série est centrée sur Anat, assistante sociale idéaliste et actuelle directrice de la maison de transition, qui doit gérer à la fois la fermeture du lieu où elle a travaillé toute sa vie et la réapparition inattendue de Niko, un homme dont elle s’est occupée des années plus tôt.

Avec Tal Lifshitz, Henry David et Imri Biton

COMPÉTITION FRANÇAISE

Meilleure série : Une île

de Gaia Guasti et Aurélien Molas

Réalisée par Julien Trousselier

Une île isolée est frappée par une pénurie de pêche et une série de morts suspectes. Ces événements coïncident étrangement avec l’arrivée d’une inconnue, Théa (Laetitia Casta) qui va bouleverser la vie de la jeune Chloé (Noée Abita). Série fantastique et romanesque, « Une île » propose une relecture moderne du mythe des sirènes et une ode à la puissance des femmes.

Meilleur acteur : Grégory Montel (Le Grand Bazar)

de Baya Kasmi

Réalisée par Baya Kasmi

Avec la naissance de leur premier bébé et leurs enfants issus de précédentes unions, Samia (Nailia Harzoune) et Nicolas (Gregory Montel) souhaitent former un foyer paisible et harmonieux. Mais c’est sans compter sur leurs parents, frères, ex-compagnons et collègues qui animent leur quotidien. Bienvenue chez les Rousseau-Bensaïd, famille mixte et recomposée aussi déjantée que compliquée !

Meilleure actrice : Carole Weyers (Double Je)

François Vincentelli et Carole Weyers / Aurélien Faidy / Autofocus Prod

de Camille Pouzol, Stéphane Drouet et Lionel Olenga

Réalisée par Laurent Dussaux, Akim Isker

Le capitaine de police Déa Versini (Carole Weyers) travaille avec Jimmy (François Vincentelli). Inséparables depuis toujours, ils forment un binôme parfait sur le terrain. Aucune affaire criminelle ne leur résiste ! Mais quand le tandem est chamboulé par l’arrivée du nouveau lieutenant Matthieu Belcourt (Ambroise Michel), un trio policier est-il alors envisageable ? Pas vraiment… car Jimmy a une particularité : il est l’ami imaginaire de Déa.

PANORAMA INTERNATIONAL

Meilleure série : exit

Série norvégienne

Du haut de leur tour de verre, Adam, William, Henrik et Jeppe semblent trôner sur l’empire financier d’Oslo. Derrière le vernis clinquant, ces trentenaires qui ont déjà tout obtenu cherchent coûte que coûte à fuir leur quotidien jalonné d’obligations familiales et d’attentes professionnelles toujours plus exigeantes. Une tragi-comédie électrochoc sur la face cachée de la Norvège, imaginée à partir de témoignages réels.

Prix du public : Mytho

de Anne Berest

Réalisée par Fabrice Gobert

Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus transparente aux yeux des siens. Un jour, elle cède à la tentation d’un mensonge terrible pour retrouver amour et attention. Fabrice Gobert (Les Revenants) réalise de main de maître cette dramédie portée par Marina Hands et Mathieu Demy.

Avec Marina Hands, Mathieu Demy et Jérémy Gillet

PRIX DES LYCÉENS (NUIT DES COMÉDIES)

M'entends-tu ?

Série canadienne

Ada, Fabiola et Carolanne tentent de composer, chacune à leur manière, avec une réalité difficile. Dotées d’un sens de l’humour hors du commun, elles utilisent leurs voix, lorsque la tension monte, pour réussir à s’évader.

Cette série trash et touchante brosse le portrait de trois amies issues d’un milieu défavorisé dont le quotidien n’a rien d’ordinaire.