Cédric Klapisch, The xx, Gilles Leroy, Ary Abittan, Bertrand Lavier : découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard.

Savoir ne pas suivre la voie qu'on nous a tracée © Getty / Adam Gault

Écouter

Cédric Klapisch rime avec "Le péril jeune", "Un air de famille", "L’Auberge espagnole", "Paris" ou encore "Casse tête chinois".

Même si on rêve d'égalité, on est très différents

► (re)écouter "Boomerang" avec Cédric Klapisch

The xx : ils sont trois. Ils sont anglais. Ils sont jeunes. Et ils donnent envie d'être amoureux. Il y a maintenant huit ans, leur pop minimaliste et mélancolique déclenchait un véritable séisme sur la scène musicale internationale. Leur troisième album, I see you, vient de sortir.

Quelqu'un qui vous est très proche, va être une sorte de miroir qui va refléter ce qu'on ne peut pas voir de soi.

► (re)écouter "Boomerang" avec The xx

Gilles Leroy est écrivain et fin connaisseur des Etats-Unis dont il explore la culture et les fantasmes. De Alabama Song autour de la figure de Zelda Fitzgerald (Prix Goncourt 2007) à Nina Simone, roman il revient avec Dans les westerns, variation sur une tragique histoire d’amour entre deux acteurs dans l’Hollywood de l’âge d’or, entre fiction et réalité.

C'est pas très correct d'être écrivain.

► (re)écouter "Boomerang" avec Gilles Leroy

Ary Abittan est humoriste et comédien. Son nouveau spectacle "My story" fait un véritable carton.

Les meilleurs moments, c'est les préparatifs.

► (re)écouter "Boomerang" avec Ary Abittan

Bertrand Lavier est l'un des plus grands noms français de l'art contemporain. De son alfa romeo rouge cabossée prénommée Giulietta, à sa bouche rouge sur congélateur Bosch en passant par son piano peint, il surprend, combine et détourne à loisirs objets, motifs et usages depuis bientôt plus de 50 ans.

Surtout ne jamais aller sur la voie qu'on vous a indiquée.

► (re)écouter "Boomerang" avec Bertrand Lavier

• un best of réalisé par Chouchane Djergaian