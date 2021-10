Les femmes représentent seulement un tiers de la programmation des théâtres et festivals publics en France, selon le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Face à ce constat jugé "alarmant", le Syndeac appelle à faire progresser la parité deux fois plus vite que ce qui était prévu jusque-là.

Les femmes ne représentent que 41% des artistes du spectacle vivant public © AFP / MARCUS BRANDT / DPA

Combien de femmes et d'hommes sur les planches ? En coulisses ? À la tête des salles de spectacle ? C'est ce qu'a entrepris d'évaluer, pour la première fois, le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (le SYNDEAC, qui regroupe les théâtres, centres dramatiques et centres chorégraphiques publics). Il a audité 306 salles et festivals financés par l'État et les collectivités. À quelques exceptions près, le constat et le même partout : les femmes représentent un tiers du monde du spectacle vivant.

35% de l'ensemble de la programmation artistique

Les créatrices de spectacles femmes sont moins nombreuses que les hommes : elles mettent en scène 35% de l'ensemble de la programmation culturelle, contre 65% pour les hommes. Cet écart se vérifie dans toutes les disciplines, à l'exception des marionnettes et des spectacles jeunes publics où la parité est quasiment atteinte (les femmes y créent 47% des œuvres). En revanche, l'écart est le plus marqué dans les spectacles de cirque, mis en piste par 70% d'hommes.

Selon le rapport, les femmes présentent leurs spectacles dans des salles plus petites, avec de plus petites jauges. Elles atteignent ainsi seulement 31% de leur public potentiel, soit 2,5 fois moins que les hommes.

Enfin, les autrices n'écrivent que 29% des spectacles programmées, contre 71% pour les hommes. Seul le secteur jeune public fait mieux, avec 44%.

Les femmes moins nombreuses sur scène et dans les directions

Sur les planches, les hommes occupent 59% des rôles au théâtre. "Cette donnée n’est pas directement liée à la programmation, mais souligne les choix des porteuses et porteurs de projet dans leur distribution propre", précise le rapport. En revanche, l'égalité est quasiment atteinte dans les spectacles chorégraphiques. Les spectacles jeunes publics (47%) et de marionnettes (46%) s'en rapprochent. Sur la scène des festivals de théâtre et d'art vivant, les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes.

Côté directions, il y a là aussi fort à faire : depuis plusieurs années, aucune femme ne dirige un théâtre national. Elles sont également peu nombreuses à la tête des centres chorégraphiques et scènes nationales, dirigées à 73% et à 64% par des hommes. La parité se rapproche doucement pour ce qui est des centres dramatiques nationaux (CDN).

Une nouvelle feuille de route

Le Syndeac demande à ses adhérents de faire progresser ces chiffres deux fois plus vite que ce que prévoit la feuille de route pour l’égalité, et a adopté un nouveau texte dans ce sens en Conseil National ce lundi. Parmi les points évoqués dans la nouvelle feuille de route : la progression de la parité comme critère d’évaluation pour le renouvellement des directions, et une hausse des financements pour les spectacles écrits et mis en scène par des femmes.

Ce rapport doit servir de "détonateur" selon le syndicat, qui entend en réaliser un par an tant que la parité ne sera pas atteinte. "Cette réalité ne doit plus être ignorée, il est temps que le service public de la culture donne une image exemplaire de la parité", précise-t-il dans un communiqué.