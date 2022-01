Le créateur français Thierry Mugler est mort dimanche, à l'âge de 73 ans. Dès le milieu des années 70, il avait marqué le milieu de la mode, et s'était ouvert à la photographie, à la mise en scène et au parfum, tout en continuant à habiller aussi bien personnalités politiques que stars de la pop.

Manfred Thierry Mugler, en 2019 lors de l'exposition qui lui était consacrée, à Montréal © AFP / MARTIN OUELLET-DIOTTE

Depuis plusieurs années, son nom avait changé : il se faisait appeler Manfred Thierry Mugler. Mais son nom, sa griffe, reste à jamais comme l'une des plus remarquables de la mode française de la fin du XXe siècle, aux côtés de créateurs comme Jean-Paul Gaultier. Le créateur est mort dimanche, à l'âge de 73 ans. "Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Manfred Thierry Mugler survenu dimanche 23 janvier 2022. Que son âme repose en paix", a annoncé un post Facebook dans la soirée de dimanche. Son attaché de presse a précisé que son décès est survenu "de façon inattendue" mais qu'il s'agit "d'une mort naturelle".

"Il avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine"

Né à Strasbourg en décembre 1948, Thierry Mugler avait fait ses débuts dans la mode à la fin des années 60. Dès 1973 il avait créé sa propre griffe, "Café de Paris", avant de créer en 1974 la société qui porte son nom.

Silhouettes anguleuses et costumes robotiques

"Mugler voulait se détacher de la haute couture qui correspondait à une élite, et montrer que les jeunes pouvaient aussi porter de la haute couture et que cela pouvait être autre chose qu'une robe pour aller à une soirée chic", expliquait Thierry-Maxime Loriot, commissaire de l'exposition "Couturissime" présentée depuis cet automne au Musée des arts décoratifs à Paris. A l'occasion de cette exposition, le public a pu découvrir la variété des tenues et des costumes imaginés par Mugler, où les robes constituées de milliers d'écailles colorées côtoient les costumes à plumes noires et blanches, où le cuir moulant rencontre des silhouettes mi-humaines mi-animales.

Vue de l'expostion "Couturissime" au Musée des arts décoratifs de Paris © AFP / Christophe Archambault

"La femme Mugler" était un modèle de silhouette aux épaules accentuées, à la taille corsetée... et où les hybrides avaient une belle place : Thierry Mugler a fait de radiateurs de vieilles voitures américaines des corsets, il a imaginé des robes faites de pneus.

Des robes hybrides inspirées du monde automobile, dans l'exposition "Couturissime" © AFP / Christophe Archambault

Il parvient, en 1995 pour les 20 ans de sa maison, à faire d'une combinaison de métal, complexe à porter, l'un des symboles les plus forts de sa création : la "combinaison gynoïde", inspirée du film Metropolis, et la collection qui l'accompagnent, sont d'autant plus marquantes qu'elles accompagnent les campagnes de publicité du créateur dans les années 90.

La robe "Gynoïde" de Thierry Mugler, ici montrée en 2019 à Montréal © AFP / MARTIN OUELLET-DIOTTE

Son propre directeur artistique

Car Thierry Mugler n'était pas que créateur de ses costumes, il imaginait aussi tout l'univers lié à ses créations. La légende - relatée dans l'exposition consacrée au créateur - raconte que c'est en faisant un peu trop de remarques au photographe Helmut Newton lors d'une séance que celui-ci lui avait suggéré de faire lui-même les photos de ses vêtements.

Tout au long de sa carrière, Thierry Mugler a donc lui-même pris en photo ses modèles, conçu ses campagnes de publicité, et mis en scène ses défilés de mode. C'est l'un des premiers à avoir conçu les défilés comme des spectacles à part entière, soignant leur scénographie, leur musique, les transformant en cabarets : en 1984, c'est au Zénith qu'il organise un défilé géant pour 6 000 spectateurs, dont une partie ont payé leur place. En 1995, c'est au Cirque d'Hiver que le défilé de ses vingt ans de carrière avait pris place... pendant 1h30.

L'habilleur des stars

Au fil des années, Thierry Mugler a su faire débarquer ses créations dans le monde de la pop culture. Il habille Mylène Farmer, David Bowie, Diana Ross ou George Michael, pour qui il réalise le clip de la chanson "Too Funky".

Il se fait aussi remarquer en créant un costume col mao porté par Jack Lang à l'Assemblée nationale en 1985 : le ministre de la Culture, le portant sans cravate, avait alors été hué par les députés.

En 2019, 20 ans après ses dernières créations, il avait repris la haute couture pour une autre icône pop, Kim Kardashian, qui avait arboré une robe Mugler au célèbre gala du MET.

Les années "Angel"

Mais Thierry Mugler, depuis 30 ans, n'était pas connu que pour ses créations de couture : il était aussi le créateur de parfums, en tête desquels le célèbre "Angel" et son célèbre flacon étoilé. Des senteurs liées aux souvenirs d'enfance du créateur, et qui se veulent "gourmandes" : praline, chocolat et patchouli. C'est aussi le premier parfum féminin à aborder un flacon bleu.

Par la suite, les parfums Thierry Mugler ont lancé de nombreuses autres fragrances, comme A*men ou Alien, mais aucun n'a atteint la popularité de "Angel", qui figure toujours aujourd'hui parmi les parfums les plus vendus.

Le cabaret et la transformation physique

En 2002, Thierry Mugler s'était mis en retrait de sa maison de couture, abandonnant dans un premier temps le prêt-à-porter (mais restait investi dans ses parfums). Opérant une transformation physique mêlant musculation et chirurgie platique, Thierry Mugler, devenu Manfred Thierry Mugler, continuait à pratiquer la photographie et la mise en scène : en 2013, il lance ses propres cabarets, avec "Mugler Folies" en France et "The Wyld" en Allemagne. Pendant plusieurs années, ces spectacles mettent en avant son univers visuel et évidemment ses costumes surprenants, avec des personnages aux allures de mouches comme danseuses de cabaret. "La mode ne me manque pas vraiment", disait-il alors.