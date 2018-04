Ils sont dans le classement de Time Magazine des 100 personnalités les plus influentes du monde.

Cameron Kasky s'adresse à la foule lors du rassemblement March For Our Lives contre la violence armée à Washington le 24 mars 2018. © AFP / Nicholas Kamm

Ce top 100 est établi par la direction de Time, mensuel américain qui distingue, sans les classer, 100 personnes ou groupe de personnes les plus influentes du monde, à ces yeux. On a parfois reproché à cette liste d'être assez américano-centrée. Bien sûr on y trouve des incontournables comme Donald Trump ou Elon Musk, des stars comme Rihanna et Jennifer Lopez, mais il y a aussi des noms moins connus, moins souvent cités dans l'actualité française et qui mériteraient de l'être.

Nice Nailantei Leng’été, contre l'excision

Nice Nailantei Leng'ete, 21 ans, a brisé courageusement les tabous sur le sexe féminin, les préservatifs, les maladies sexuellement transmissibles et d'autres problèmes de santé dans sa ville, Kimana, au Kenya. Elle se bat contre l'excision, les mariages forcés et pour l'éducation des jeunes filles.

Tarana Burke, contre les agressions sexuelles

"Me Too", c'était elle, bien avant l'affaire Weinstein. Tarana Burke est une militante afro-américaine des droits civiques. En 2006, Burke a commencé à utiliser l'expression «Me Too» pour sensibiliser à l'omniprésence des abus sexuels et des agressions dans la société. La phrase est devenu le mot-clé bien connu depuis les révélations sur Harvey Weinstein. Citée par Time pour la seconde fois parmi les personnalités de l'année, elle est actuellement directrice de l'ONG Girls for Gender Equity.

Jesmyn Ward, romancière

Romancière et professeur de création littéraire à l'Université de South Alabama à Mobile. Jesmyn Ward a remporté deux fois le National Book Award : en 2011 pour son second roman, Bois sauvage (Salvage the Bones) et en 2017 pour son sixième roman, Sing, Unburied, Sing.

Sheikh Hasina accueille les Rohingya

Sheikh Hasina, née en 1947 a été Première ministre bangladaise de 1996 à 2001 puis une seconde fois, après avoir été accusée d'extorsion de fonds, à partir du 6 janvier 2009. Portant l'héritage de son père, qui a dirigé la guerre de libération du Bangladesh, Hasina n'a jamais eu peur d'un combat. Ainsi, lorsque plusieurs centaines de milliers de réfugiés Rohingya ont commencé à affluer au Bangladesh en août dernier elle a accepté de les accueillir. Toutefois son gouvernement a ordonné des exécutions sans procès et certains opposants politiques ont disparu sans raison.

Virgil Abloh, à la mode

Virgil Abloh est créatif américain touche-à-tout. Il se distingue notamment dans le monde de la mode. Architecte de formation, il est également styliste, DJ, bras droit de Kanye West, ainsi que le fondateur de la marque Off-White basée à Milan. Il est aujourd'hui à la tête de la ligne homme chez Louis Vuitton.

Satya Nadella contre l'intelligence artificielle

Satya Nadella est le directeur général (CEO) de Microsoft Corporation. Indien d'origine, il est à ce poste depuis 2014 et a succédé à Steve Ballmer. Au sujet des progrès actuels de l'intelligence artificielle, Nadella a déclaré que les développeurs ont la responsabilité d'empêcher un avenir dystopique de type "1984" de George Orwell ou du meilleur des mondes de Aldous Huxley.

Sonia Friedman, femme de théâtre

Sonia Friedman est une grande dame du théâtre britannique. Elle a produit les grands succès de ses dernières années comme Harry Potter et l'enfant maudit, que l'on a vu de Londres à New York. Elle passe pour savoir précisément ce qui fera vibrer le public.

Jodi Kantor, Megan Twohey et Ronan Farrow, contre le système Weinstein

Ils sont très en vus aujourd'hui mais qui les connaissaient en Europe avant qu'ils ne révèlent dans les colonnes du New York Times l'affaire Weinstein et la "tradition" de harcèlement sexuel à Hollywood.

Sinta Nuriyah, pour la liberté religieuse comme pour celle des femmes

Sinta Nuriyah est indonésienne, ancienne Première dame, elle défend la diversité confessionnelle dans son pays et organise des manifestations interconfessionnelles. Elle a fédéré un réseau de pensionnats islamiques progressistes à destination des jeunes filles. Féministe musulmane elle dénonce la politisation de la religion pour in fine limiter les droits des femmes.

Cameron Kasky, Jacklyn Corin, David Hogg, Emma Gonzalez et Alex Wind, l'espoir des Etats-Unis

Ce sont les jeunes américains, étudiants de Parkland, qui se sont insurgés contre la politique de Trump au profit de la circulation des armes dans le pays. Pour Time Magazine, c'est Barack Obama lui-même qui signe l'article les concernant dans ce top 100 en disant ceci : "Cette fois, nos enfants nous appellent à rendre des comptes. Les étudiants de Parkland, en Floride, n'ont pas le genre de lobbyistes ou de gros budgets pour les publicités d'attaque que leurs adversaires font. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas encore voter. Mais ils ont le pouvoir si souvent inhérent à la jeunesse : revoir le monde; rejeter les vieilles contraintes, les conventions périmées et la lâcheté trop souvent déguisées en sagesse".

Cette année deux Français dans cette liste : le street artiste aux photos géantes JR et le président de la République Emmanuel Macron. Les années précédentes Christine Lagarde et Marine Le Pen avaient eu les honneurs de ce top 100.