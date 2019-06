IDEE SORTIE - Ceux qui aiment le dessin et la BD prendront le train. De Bordeaux à Metz en passant par Paris, Amiens ou Lyon, les dessinateurs seront à l’honneur cet été. Notre guide avec au moins dix expositions incontournables sur la route des vacances.

Tintin, Blake et Mortimer, Kirby, les sumos, la mode... Les expositions BD de l'été. Ici dans l'exposition Hergé au Chateau de Malbrouck dans l'Est de la France. © Radio France / France Inter

Tintin près de Metz

A Metz, jusqu’au 30 novembre dans le cadre exceptionnel du château de Malbrouck, l’exposition « Hergé, une vie, une œuvre » célèbre les 90 ans de Tintin. Sur 1500 m2 : des originaux, des documents exceptionnels, des photos, des films pour mieux comprendre l’envers de la création des aventures du reporter.

En cette année de cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, on en profite pour (re)lire Objectif Lune et On a marché sur la lune réédités ensemble chez Casterman.

Kirby à Cherbourg

Cherbourg poursuit son compagnonnage avec la BD américaine pour sa 9e biennale du 9 art. Deux ans après l’hommage à Winsor McCay au Musée Thomas-Henry, place aux super-héros avec Jack Kirby surnommé le « King of comics ». Le dessinateur avait débarqué en France en 1944 avec l’armée américaine, son dessin s’en trouva profondément modifié…

Blutch à Strasbourg jusqu’au 30 juin

Dessin de Blutch, visible à Strasbourg © Radio France / France Inter

Au musée ou à la médiathèque, le génial dessinateur Blutch originaire de Strasbourg est à l’honneur jusqu’au 30 juin :

"Mode et BD" au Musée de la bande dessinée d’Angoulême du 26 juin 2019 au 5 janvier 2020

L’exposition, réunira près de 200 pièces (planches et dessins originaux, vêtements et accessoires de mode, parfums, archives imprimés et des films…) pour explorer les nombreuses relations entre la bande dessinée et la mode. Au programme : les influences croisées, la mise en scène du milieu de la mode dans les récits dessinés, les collaborations d’auteurs de BD à des catalogues ou des magazines de mode... Avec les dessins de Claire Bretécher, Cabu, Nicolas de Crécy, Jean-Claude Denis, Floc’h, Annie Goetzinger, Edgar P. Jacobs, Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Moebius, René Pétillon, Yves Saint Laurent, Georges Wolinski…

Mode et BD au Musée de la bande dessinée d’Angoulême du 26 juin 2019 au 5 janvier 2020.

Boucq au Musée de la Franc-Maconnerie à Paris

Une exposition sur Leonard de Vinci, que le dessinateur a régulièrement croqué, au Musée de la franc-maçonnerie jusqu’au 6 octobre. Féru de géométrie sacrée basée sur l’utilisation du nombre d’or, François Boucq a étudié entre autres la Cène du peintre de la Renaissance… A voir aussi quelques planches de Face de Lune, son livre écrit avec Jodorowski qui reparait aux éditions du Lombard.

Sempé au Musée Mer Marine à Bordeaux et à la Galerie Gossieaux à Paris

Originaire de la région Aquitaine, le dessinateur du Petit Nicolas sera à l’honneur jusqu’au 6 octobre pour les 60 ans de son personnage. ► Sempé en liberté à Bordeaux

Jusqu'au 10 octobre à Paris, des originaux sur le thème du vélo sont présentés à la Galerie Gossieaux à Paris à l'occasion de la réédition de son livre Raoul Tabourin chez Denoël. On en profite pour lire : Sempé, itinéraire d'un dessinateur d'humour, un magnifique recueil rétrospectif de ses dessins.

A Amiens, dans la suite du Festival Les Rendez-vous de la BD d’amiens : "Le dernier pharaon" etc...

Dans l'exposition Blake et Mortimer, la reconstitution de la pyramide du Dernier pharaon signé Schuiten, Durieux, Gunzig, Van Dormael. © Radio France / France Inter

A Amiens, se déroule début juin depuis 24 ans un festival porté par la très dynamique association « On a marché sur la bulle » qui, toute l’année, travaille en profondeur auprès des publics scolaires pour les sensibiliser à la bande dessinée.

L'association a même créé une maison d’édition BD jeunesse, La Gouttière, qui fête son dixième anniversaire. On peut voir à la Halle Freyssinet jusqu’au 30 juin une présentation déambulatoire de ses titres-phares et une exposition sur le dernier album des aventures de Blake et Mortimer, Le Dernier pharaon, dessiné par François Schuiten. Le dessinateur continue de tisser des liens avec la ville entamés en 2005 quand il avait décoré la maison de Jules Verne.

A noter aussi à la Halle Freyssinet deux coups de projecteurs passionnants sur la BD indépendante américaine, et sur la BD libanaise, symbole de l’idée utopique de vivre ensemble dans un pays divisé.

Dans l'exposition sur les sumos de David Prudhomme à la Maison de la culture d'Amiens © Radio France / France Inter

Ne rater surtout pas après une visite de la cathédrale, l’exposition sur les sumos de David Prudhomme à la Maison de la Culture jusqu’en octobre. Déjà présentée à la Ferme du Buisson lors du Pulp Festival, elle trouve ici un autre souffle dans une scénographie plus lumineuse. Au rez-de-chaussée du bâtiment (inauguré par André Malraux en 1966), on peut voir aussi jusqu'en septembre une rétrospective d’Enrico Marini, l’auteur du Scorpion qui a récemment repris le personnage de Batman qui fête ses 80 ans d'existence.

Comment dessiner Batman ? Le leçon de dessin d'Enrico Marini :

A Lyon dans le sillage du Festival Lyon BD

Les Simpson, Marc-Antoine Mathieu, Walking Dead, un concert dessiné avec Pénélope Bagieu, ou Alfred, c’est peu dire si la programmation du Festival lyonnais qui se tient le 8 et 9 juin est riche et éclectique. On peut y voir :

Blake et Mortimer au Musée des Arts et métiers à Paris du 26 juin au 5 janvier 2020

Une retrospective sur les personnages de la série d'Edgar P Jacobs autour des fabuleux objets des collections scientifiques du Musée. Deux univers qui se répondent naturellement : les quatre éléments (feu, eau, air, terre) sont souvent déchaînés contre les deux héros, le sabre foudroyé rescapé des expériences de «commotions électriques » en vogue à la fin du XVIIIe siècle résonne avec les cataclysmes météorologiques qui sévissent dans S.O.S Météores.

Les câbles sous-marins qui assurent les premières liaisons télégraphiques transatlantiques n’ont rien à envier aux vestiges de la civilisation atlante découverts dans L’Énigme de l’Atlantide.

Les modèles d’égouts parisiens et leur conception anthropomorphique trouvent toute leur place dans les méandres des sous-sols parisiens qui servent de décor dans L’Affaire du collier. Hasard ou coïncidence ? Le modèle de moteur d’avion Turbo générateur de bord qui porte le nom d’Espadon rappelle étrangement l’arme révolutionnaire conçue par Mortimer dans Le Secret de l’Espadon....

ET AUSSI

Dans l’Aude à l’Abbaye de Caunes Minervois : une exposition sur Johan et Pirlouit les personnages créés par Peyo avant les Schtroumpfs.

Quelques jours encore :