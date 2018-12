Si le énième épisode de l'enfant-ours un poil réac' vous sort par les yeux et que vous arrivez à glisser vos suggestions pendant les vacances pour les séances ciné, ici une petite sélection (non exhaustive) de films d'animation qui pourront être appréciés des petits (à partir de 5 ans) comme des grands.

Wall-E en chair et en os c'est possible ? © Getty / John M. Heller

Nul doute que lorsqu'il s'agit de mettre nos chères têtes blondes, brunes ou rousses devant un écran, nous cherchons méticuleusement à ne pas abîmer cette conscience naissante, à ne pas les effrayer mais sans pour autant les abrutir.

Alors si vous cherchez une alternative à l'"affaire de la mystérieuse disparition du doudou - épisode #438", il existe bien évidemment des solutions qui proposent ici une fable écologique, là un récit pour apprendre la tolérance ou encore une réflexion globale sur la surconsommation et ses conséquences sur l'avenir de notre monde.

"Le Roi et l'oiseau" - Paul Grimault (1980)

Fable politique et sociale, ce long-métrage est le premier film d'animation français réalisé par Paul Grimault. Les textes de Jacques Prévert racontent l'histoire d'un roi tyrannique imposant ses parties de chasse, laissant son peuple dans la souffrance et surtout souhaitant empêcher l'amour entre une bergère et un ramoneur. Dans cet univers extravagant (rappelons que l'action se situe dans le royaume de Takicardie), se dessine une aventure pour gagner la liberté. C'est le film qui aurait poussé Miyazaki à la réalisation, paraît-il !

"Wall-E" - Andrew Stanton (2009)

Programmé pour nettoyer la terre délaissée par les Hommes, Wall-E, le petit robot, a la particularité d'être doté d'une personnalité. Sa rencontre avec Eve, autre robot dernier cri, le bouleverse. Sous couvert d'une romance un peu mièvre, cette animation des studios Pixar dénonce avec acidité le futur de l'humanité gavée de consumérisme et de nouvelles technologies. Une humanité qui trouve néanmoins son salut grâce à des robots, nos deux héros.

"Ernest et Célestine" - Stéphane Aubier, Vincent Patar et Benjamin Renner (2012)

Ernest, c'est l'ours en marge de la société. Célestine, la petite souris au service d'une société parallèle où les ours sont des terreurs. On vous laisse deviner qu'il n'en faut pas plus aux deux héros de Gabrielle Vincent pour se trouver et entamer une folle aventure complice. C'est l'apprentissage de la différence de l'autre et son acceptation qui imprègnent tout ce film.

"Ponyo sur la falaise" - Hayao Miyazaki (2008)

Dans un Japon du bord de mer inspiré de Tomonoura, partagé entre tradition et modernité, le petit Sosuke vit avec sa mère en haut d'une falaise. Il y fait une rencontre pour le moins inattendue : celle de Ponyo, petite créature aquatique qui se transforme en petite fille au fur et à mesure qu'elle se lie d'amitié avec le garçonnet. Mais le père de cette dernière ne l'entend pas de cette façon, reprochant notamment aux hommes de détruire les océans. Une histoire, inspirée de La Petite Sirène, qui ne manque pas d'enseigner les valeurs de l'entraide, du respect de la nature mais aussi des liens qui unissent les générations entre elles. Du même réalisateur, on ne saurait évidemment que trop vous conseiller "Princesse Mononoké" dans une veine 100 % écolo.

"Azur et Asmar"- Michel Ocelot (2006)

Deux garçons élevés par la même femme, pour l'un c'est une nourrice, pour l'autre c'est une mère biologique. Pour les deux, c'est une mère qui leur inculque des valeurs. Séparés par une mer (méditerranéenne en l'occurrence), ils se retrouvent sur la même terre aux prémices de leur vie d'adulte et poursuivent le même but : libérer la fée des Djinns. Un conte fabuleux mêlant références historiques et légendes du Moyen-Orient. Une ode à la réconciliation des peuples sublimée par sa force visuelle où les couleurs chatoyantes des tableaux nous transportent.

Une liste qui peut être complétée à souhait, et notamment par les films "La Tortue rouge" ou "Pompoko" nous a-t-on suggéré. Mais n'ayant pas encore eu l'occasion de les voir, je m'en remets à votre curiosité pour les (re)découvrir.

