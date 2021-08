Ce n’est pas l’été idéal pour voyager aux quatre coins du monde. Mais grâce à la littérature et au cinéma, il est très facile de se laisser transporter à bord des grands trains mythiques comme Le Transsibérien ou l’Orient-Express. Voici donc une liste non-exhaustives d’ouvrages et et de films qui vous feront voyager.

Géraldine Dunbar est écrivaine. Elle a passée trois mois à bord du Transsibérien, célèbre train qui relie Moscou à Vladivostok sur plus de 9 000 km de rail dans l'immensité russe. Dans Le Temps d'un bivouac, elle présentait son ouvrage, "Seule sur le Transsibérien" (2012), dans lequel elle renoue avec la Russie, dépeint ses rencontres et décrit les paysages à bord du célèbre train.

Que vous passiez vos vacances au bord de la mer ou sur votre canapé, nous vous proposons de découvrir une sélection d'ouvrages et de films qui vous transporteront à bord des plus grands et des plus célèbres trains du monde.

L'Orient Express, Hongrie © Getty / Wolfgang Kaehler

Sur les rails de l'Orient-Express

Embarquez d'abord à bord de l'Orient-Express, train légendaire dont l'histoire débute en 1883 à la Gare de l'Est, avec le célèbre roman policier d'Agatha Christie, Le Crime de l'Orient-Express (Poche, 1934). Adapté à deux reprises au cinéma par Sidney Lumet (1975) et par Kenneth Branagh (2017), l'histoire, inspirée de faits réels, met en scène Hercule Poirot à bord du célèbre train reliant Istanbul à Londres dans lequel il tente d'élucider le meurtre d'un riche Américain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Orient-Express (Stamboul Train de son titre original), écrit par Graham Greene (Poche, 1932) vous fera voyager d'Ostende (Belgique) à Istanbul dans un huis-clos où se rencontrent des personnages réunis par le hasard du voyage, tandis que Orient-Express (tome 1 et 2) de Pierre-Jean Rémy (Albin Michel, 1979) trace six portraits de femmes évoluant dans le somptueux décor du célèbre train et rend hommage à l'époque révolue de ces trains mythiques. Le tome 2 a d'ailleurs reçu le Prix de la Nouvelle de l'Académie française en 1984.

De James Bond à Hitchcock en passant par Zola

Le second film sur les aventures de l'agent James Bond 007 interprété par Sean Connery, Bons Baisers de Russie de Terence Young (1963) se déroule aussi en partie à bord de l'Orient-Express, entre dîners et bagarres, et montre la rivalité des services de contre-espionnage anglais et soviétiques à Istanbul en pleine guerre froide. La scène de regards à bord du wagon-restaurant est particulièrement bluffante.

En remontant vers le nord et la Sibérie, vous pourrez aussi sauter à bord du Transsibérien avec Seule sur le Transsibérien, le récit de Géraldine Dunbar (Transboréal, 2006) ou bien sur les rails américains dans L'Inconnu du Nord-Express de Alfred Hitchcock (1951), où se déroule une rencontre entre deux hommes, Guy et Bruno, qui vont conclure un marché saugrenu entraînant un crime quasi innocent. Dans cette adaptation du roman de Patricia Highsmith Strangers on a Train, Hitchcock nousoffre également de magnifiques travelling de voies ferroviaires, de passants, valises en main, mais surtout de leurs pieds.

L'inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock © AFP / Archives du 7eme Art /

Côté neuvième art, la bande dessinée Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette (1984, Casterman) entraîne le lecteur dans un monde post-apocalyptique après que la Terre a été ensevelie par la neige. Les personnages y évoluent dans le Transperceneige, ce train qui abrite les miraculés de la catastrophe, où un système répressif menace leurs relations.

Le réalisateur coréen Bong Joon Ho reprend d'ailleurs l'histoire dans son film Snowpiercer, le Transperceneige en 2013.

Terminons par les classiques indémodables que sont La Bête humaine d’Émile Zola (1890), roman noir qui compte l'histoire d'un mécanicien de locomotive, Jacques Lantier, dans lequel Zola dresse sa vision de la justice et de la nature humaine. Notons aussi le voyage de Billy vers le pôle Nord mais surtout de l'enfance vers l'adulte dans le très célèbre dessin animé Le Pôle express par Robert Zemeckis (2004). Ou encore À bord du Darjeeling Limited (2007), cinquième long métrage de Wes Anderson dans lequel il nous entraîne à travers l'Inde pour un voyage initiatique et familial à bord d'un train aux couleurs éblouissantes sous fond d'une BO où sont invités les Rolling Stones, très présents dans les films d'Anderson, mais aussi The Kinks et même Joe Dassin.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Si vous êtes à la recherche d'une ambiance encore plus sombre, il faudra vous tourner vers le polar de Tonino Benacquista, La maldonne des sleeping (Gallimard, 1989) qui met en scène un employé des couchettes sur le Paris-Venise en charge d'un passager clandestin ou vers le thriller Train de nuit de Diao Yinan (2008), où se mêlent amour, mélancolie et désespoir à travers une mise en scène urbaine et froide.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aller plus loin

Le temps d'un bivouac - Trois mois à bord du Transsibérien