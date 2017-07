Tzatziki - Sydagi tis Fotoulas - La recette est extraite du livre "La cuisine, la famille et la Grèce : Kalamata" de Julia Sammut (Editions Keribus)

Tzatziki - Recette de Fotoula - Tzatziki - Sydagi tis Fotoulas © Martin Bruno/Editeur Keribus

1 concombre

2 gousses d’ail

1 tasse à expresso d’huile d’olive extra vierge

3 cuillères à soupe de yaourt grec

Gros sel

Fotoula râpe le concombre avec une grosse râpe et jusqu’au bout du concombre sans même perdre un doigt. Elle sale au gros sel. Elle met ensuite le concombre râpé dans la passoire. Et essore entre les mains avec le sel au-dessus du potager. Puis sur la tranche plus fine de la râpe elle s’attaque aux gousses d’ail avec dextérité. Avec un presse-ail on prendra moins de risques.

Son ail, elle vient de le sortir de terre. Il semble doux mais elle le dit tout de suite, de son ail on s’en souviendra toute la journée. Puis elle ajoute 2 grosses cuillères à soupe de yaourt grec. Et l’huile d’olive. Elle mélange le tout à la fourchette.

