[Info France Inter] C'est l'histoire de deux amis qui font un pari : Claude Simon, prix Nobel de littérature 1985, serait-il publié aujourd'hui ?

Claude Simon en 1985 © AFP / Jean-Pierre Muller

Le prix Nobel de Littérature de 1985, Claude Simon, auteur d'une trentaine de livres, serait-il publié aujourd'hui s'il envoyait ses épreuves à une maison d'édition ?

Deux amis en désaccord sur la question ont voulu en avoir le cœur net. L'un des deux est Serge Volle, un homme discret de 70 ans. Il vit toujours en Ardèche, où il est né, où il cultive son jardin, peint et écrit. À ce jour il a publié trois livres chez un petit éditeur. Il correspond régulièrement avec un ami écrivain très connu dont il ne veut pas dire le nom. Et c’est ainsi que tout a commencé.

Serge Volle raconte : "Nous échangions, avec un écrivain très connu, à propos sur la littérature et des maisons d'édition. Il m'écrivait 'aucun éditeur aujourd'hui, n'accepterait de publier Claude Simon'. J'ai voulu m'en rendre compte par moi-même, et j'ai envoyé une cinquantaine de page du livre Le palace* du Nobel de littérature Claude Simon à 19 éditeurs petits et grands".

19 refus sur 19 envois

Six mois plus tard, sept éditeurs n’ont toujours pas répondu, douze ont refusé. L’un des éditeurs, dont nous tairons le nom, a même écrit : "Les phrases sont sans fin, faisant perdre totalement le fil au lecteur. Le récit ne permet pas l'élaboration d'une véritable intrigue avec des personnages bien dessinés" lit Serge Volle.

Aujourd’hui, il est satisfait d’avoir mené à bien son sa supercherie : "C'était une manière de sonder un peu la qualité de ceux qui président aux comités de lecture dans les petites et grandes maisons d'édition. Aujourd'hui c'est le concept de libre jetable qui fait fureur". "Proust disait 'avant d'écrire soyez célèbres'"

Ça dit aussi que chaque époque a sa littérature. Mais le canular littéraire, lui, se porte bien et ça c'est plutôt bon signe.

* Le Palace publié le en 1962 aux Éditions de Minuit