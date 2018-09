Pierre Guyotat, Vincent Lacoste, Jean-Paul Gaultier, Jérôme Ferrari et Lenny Kravitz : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Cyril Marchan a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

Lundi 3 septembre : Pierre Guyotat

Il fait souffler sur cette rentrée littéraire sa langue tourmentée, incantatoire et incandescente dans "Idiotie", un récit d'apprentissage entre fugues, rébellions et littérature. De la poésie, de la musique et de la transgression....

Je ne suis pas un type obscène dans la vie. Je le deviens quand j'écris

Mardi 4 septembre : Vincent Lacoste

Depuis "Les beaux gosses", le cinéma français se l'arrache. Après "Hippocrate", il retrouve Thomas Lilti, pour "Première année", un film sur l'univers impitoyable des études de médecine.

J'apprends mon texte. Il y a peu d'acteur qui font ça en France

Mercredi 5 septembre : Jean-Paul Gaultier

En plus de trois décennies, il a bousculé les codes, les genres et les hiérarchies. Avec "Fashion Freak Show", il revient sur une vie teintée d'amour, de création et de fantômes, le tout sur une playlist endiablée.

Mon premier sein pointu, c'était pour mon ours Nana, pas pour Madonna

Jeudi 6 septembre : Jérôme Ferrari

Goncourt 2012 pour "Le sermon sur la chute de Rome", il vient de rafler le prix littéraire du Monde pour "À son image". Il y brosse le portrait bouleversant d'une jeune photographe corse ainsi que celui, sans concession, de son île.

Un grand roman n'ajoute rien au monde. Il change la manière de le voir. Et il fait apparaître des connexions ou on n'en avait pas vu

Vendredi 7 septembre : Lenny Kravitz

Sa voix, ses arrangements et ses riffs de guitare font de lui un musicien reconnaissable entre mille ! Son onzième album, plus éclectique que jamais, "Raise vibration" sort cette semaine.

La musique, je la rêve

