Les ventes de bandes dessinées ont explosé en 2021, avec une hausse de 60% du nombre d'albums vendus en un an. Un chiffre à nuancer car plus d'une BD achetée sur deux est... un manga.

Des mangas dans une librairie parisienne, le 18 novembre 2021. © AFP / Riccardo Milani

Le marché de la bande dessinée n’a jamais été en aussi bonne santé. En 2021, un livre sur quatre vendu était une BD, soit 24% d’après l'étude du cabinet GFK, dévoilée mercredi. À titre de comparaison, la part de la bande dessinée était de 18% en 2020 et 12% en 2012. La littérature générale représente 25% des ventes, les livres jeunesse, 22%.

Au total, 85 millions d’exemplaires ont été vendus en 2021 et c’est une augmentation de 60% par rapport à 2020, année marquée par la fermeture des librairies. Le marché de la BD a récolté 890 millions d’euros, c’est deux fois plus en un an. En moyenne, en 2021, 1,6 million d’exemplaires ont été vendus chaque semaine.

D'ordinaire, le secteur connait deux périodes fastes dans l’année : le début des vacances scolaires en juillet, avec deux millions d'exemplaires écoulés chaque semaine cette année et décembre et les fêtes de fin d'année pendant lesquelles près de quatre millions de BD chaque semaine ont été vendues.

Les mangas, les stars des librairies

Mais il faut noter que ces bons chiffres sont portés par le succès des mangas. La BD japonaise représente plus de la moitié des ventes sur le marché de la BD (55%), puis viens la BD jeunesse (21%), la BD de genre (20%) et les comics (4%). En tout, 47 millions de manga ont été achetés en France en 2021, c’est deux fois plus que l’année précédente. Le chiffre d’affaires avoisine les 353 millions d’euros. "Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'ampleur du phénomène manga", d'après Xavier Guilbert, spécialiste du marché de la bande-dessinée.

"Il y a eu le report des dépenses culturelles à cause de l'épidémie, vers le livre. Et puis toutes les plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video se sont beaucoup positionnés sur les dessins-animés tirés de ces mangas", précise-t-il. Xavier Guilbert évoque aussi "l'aspect feuilletonnant" des mangas. "Quand vous commencez Naruto il y a 72 volumes, One Piece, tout juste cent. Quand le lecteur met le doigt dedans, ça réalise beaucoup de ventes."

Parmi les dix plus gros succès de l’année, sept BD sont des mangas : Naruto, Demon Slayer et One Piece. La bande dessinée numéro un cette année est sans surprise "Astérix et le Griffon", avec plus de 1,5 million d’exemplaires vendus. L'étude observe une augmentation du nombre de lecteurs : 1,5 million de personnes ont acheté une BD en 2021 alors qu'il ne l'avaient pas fait l'année précédente.