Un manuscrit exceptionnel des travaux d'Albert Einstein et de son ami Michele Besso sur la théorie de la relativité va être mis aux enchères ce mardi à Paris. Il s'agit d'un document extrêmement rare. Les estimations s'élèvent à plus de 2 millions d'euros.

Un document d’exception sera proposé ce mardi aux collectionneurs chez Christie’s à Paris, qui accueille la maison de ventes Aguttes. Il s'agit d'un manuscrit d'Albert Einstein et de son ami Michele Besso, ingénieur suisse. Un précieux brouillon de 54 pages dans lequel les scientifiques esquissent la théorie de la relativité, qui a donné naissance à une nouvelle compréhension du fonctionnement de l’Univers.

Un profane n’y comprendrait rien mais cette cinquantaine de pages parcourues de fractions et d’annotations en allemand sont un document rarissime de l’histoire de la physique moderne. Le document a été rédigé entre juin 1913 et début 1914. "C'est vraiment un moment charnière qui est documenté par ce manuscrit, c'est le moment où Einstein a une piste, une première version de la théorie de la relativité générale et il la teste", souligne Vincent Belloy, spécialiste du département des Livres rares et manuscrits de chez Christie's.

Le manuscrit est d'autant plus précieux que "Einstein était quelqu'un qui ne gardait pas ses brouillons", note le spécialiste. Après avoir travaillé ensemble plusieurs mois, "Besso quitte Zurich, emportant avec lui le document", indique Christie's dans un communiqué. "C’est ainsi grâce à lui que le manuscrit est, presque miraculeusement, parvenu jusqu’à nous : Einstein n’aurait probablement pas pris la peine de conserver ce qui pouvait lui apparaître comme un document de travail."

Il n'existe qu'un autre manuscrit de travail documentant la genèse de la théorie générale, "Le carnet de notes de Zurich", conservé aux archives Einstein de l'Université hébraïque de Jérusalem.

L’estimation du manuscrit Einstein-Besso est donc considérable : "2 à 3 millions d'euros", indique Vincent Belloy, "ce qui en fait le manuscrit du travail d'Einstein le plus important jamais proposé aux enchères". Les passionnés pourront suivre la retransmission en ligne de la vente mardi, à partir de 18h30, sur le site de Christie’s.