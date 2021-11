Quelques semaines après l'apparition du #Meetoothéâtre, le ministère de la Culture lance un vaste plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans le spectacle vivant, après le cinéma et la musique.

Rassemblement à Paris du mouvement #Metoothéâtre pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture. © AFP / Hans Lucas / Fiora Garenzi

C'est un plan d'envergure lancé par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. À partir du mois de janvier 2022, le ministère conditionnera le versement de ses subventions au respect de plusieurs engagements dans la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels dans le spectacle vivant.

1.249 structures sont concernées, dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique. Sont en jeu, plus de 272 millions de subventions. Les structures recevant cet argent public devront respecter plusieurs engagements, sinon le ministère coupera une partie des vivres.

Des engagements sur les signalements et la formation

Elles vont notamment devoir créer un dispositif efficace de signalement, et s'engager à former tous les salariés permanents tous les deux ans. Elle devront aussi créer des plans de préventions, et traiter systématiquement chaque signalement.

Recevoir, écouter, accompagner les personnes victimes de violence et de harcèlement. Engager aussi, le cas échéant, une procédure disciplinaire à l'encontre de la personne responsable des faits. Les structures devront prouver tous les ans qu'elles ont mis en place ces actions.

Je serai toujours au côté des plaignantes.

"Le mouvement est engagé, les choses n'ont resteront pas là, les violences et les harcèlements sexistes et sexuels dans le spectacle vivant sont intolérables", estime Roselyne Bachelot. Depuis son arrivée au ministère de la Culture, elle a procédé à cinq signalements au procureur de la République, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Certaines actions judiciaire sont en cours. "_Je serai toujours au côté des plaignante_s" martèle la ministre.