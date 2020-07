En 2020, un festival avec des spectacles en petite formule !

UnViolon Sur La Ville _ Talmont © Hugo Guillemard

Nommé Un Violon sur la ville, ce festival donne lieu à une multitude d’événements dans la ville de Royan et ses alentours, permettant au public d’assister à de nombreux événements musicaux et autres animations dans des lieux insolites de la ville, avec la participation des solistes et des musiciens de l’orchestre du Violon sur le Sable.

Au programme :

► Samedi 25 juillet

CinéFâ

le cinéma en plein air, consolation d’un été sans « Violon » sur la grande plage de Royan. Vous pourrez revivre le meilleur du festival aux côtés des plus grands invités solistes qui nous ont fait vibrer les années passées.

La musique est magnifiée sur écran géant au cœur de l’ancien théâtre gallo-romain du Fâ, avec vue sur l’estuaire, en famille. Le cinéma avec le ciel en plus… comme au Violon sur le Sable.

► Dimanche 26 juillet

Quand Marcel rencontre Astor

avec Armando Noguera- baryton, Félicien Brut - accordéon, Edouard Macarez - contrebasse

Quand la voix du baryton argentin Armando Noguera rencontre les notes de l’accordéoniste Félicien Brut...

Cours de Salsa et Bachata

Cours de Salsa et de Bachata avec le Champion de France de Salsa 2013 et 2014 et sa partenaire, Julien Cogordan, Adi Baran.

► Lundi 27 juillet

Récital Catherine Trottmann

avec Catherine Trottmann - soprano, Sébastien Giot - hautbois, Quatuor à cordes de l'Opéra de Paris

Récital audacieux autour de la soprano Catherine Trottmann et du hautboïste Sébastien Giot...

► Mardi 28 juillet

Danse sur le green

avec Dorothée Gilbert - danseuse Etoile, Thomas lefort - violon, Quatuor à cordes de l'Opéra de Paris

La danseuse Étoile Dorothée Gilbert revient fouler le green du golf de Royan de ses pas aériens...

► Mercredi 29 juillet

Voyage musical

avec Julien Behr - ténor, et ses 5 musiciens, Arthur Lavandier - arrangeur

Le ténor Julien Behr nous offre des airs napolitains et de chanson française d’après-guerre...

► Jeudi 30 juillet

Soirée solidaire

► Vendredi 31 juillet

A chacun son court 2020

avec Yvan Cassar, André Manoukian, Alex Vizorek - arbitre

Un match inédit entre Yvan Cassar et André Manoukian sous l'arbitrage d'Alex Vizorek.

IMPORTANT