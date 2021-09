L’affaire Grégory reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises.

Une affaire française Blandine Bellavoir Guillaume Gouix - TF1 © Caroline Dubois Cheyenne TF1

France Inter est partenaire d’Une Affaire Française de TF1, une collection anthologique de mini-séries inspirées de grandes affaires criminelles qui ont bouleversé le pays et divisé l'opinion publique.

Parmi elles, Une Affaire Française consacrée à l'affaire Grégory, avec au casting Gérard Jugnot en Maître Garaud, l'avocat des époux Villemin, Lauréna Thellier en Murielle Bolle, Michaël Youn dans celui du journaliste Jean-Michel Bezzina, Guillaume de Tonquédec dans celui du gendarme Sesmat ou encore Guillaume Gouix dans le rôle de Jean-Marie Villemin, Blandine Bellavoir dans celui de Christine Villemin et Dominique Blanc en Marguerite Duras.

Le 16 octobre 1984, le petit Gregory, 4 ans, disparaît. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort dans la Vologne, pieds et poings liés, son petit bonnet lui recouvrant le visage. Un meurtre qui intervient au sein d’une famille persécutée depuis des années par un mystérieux corbeau, auteur de lettres et appels anonymes...

Le fait divers prend rapidement une ampleur nationale et le paisible petit village des Vosges devient le théâtre d'un emballement médiatique sans précédent. Victimes, suspects, coupables, journalistes, enquêteurs et magistrats, tous sont pris dans le tourbillon de cette affaire hors normes qui passionne les Français autant qu’elle les divise depuis plus de 35 ans, et qui a marqué la société à jamais.

Il y a des rôles qui laissent une marque indélébile dans une carrière. Celui de Christine Villemin a profondément marqué Blandine Bellavoir, qui a mis un point d’honneur à retranscrire avec justesse le combat sans fin de cette mère, qui sera même inculpée et écrouée pour l’assassinat de son fils en 1985 avant qu’un non-lieu ne vienne définitivement l’innocenter en 1993.

Guillaume Gouix incarne Jean-Marie Villemin, le père du jeune Grégory. « Un projet passionnant » pour le comédien qui livre l’interprétation saisissante d’un homme meurtri, en quête de vérité, qui reste pourtant un roc pour sa femme Christine.

►►► Distribution

Avec : Guillaume de Tonquédec, Laurence Arné, Guillaume Gouix, Blandine Bellavoir, Michaël Youn, Laurent Stocker de la Comédie Française, avec la participation de Gérard Jugnot, Thierry Godard, Michel Vuillermoz de la Comédien Française, Michaël Abiteboul, Stanley Weber , avec la participation de Gilbert Melki, Lauréna Thellier et Rufus, Anne Le Ny et Dominique Blanc de la Comédie Française ...

Créée par Jérémie Guez et Alexandre Smia

Scénario de Jérémie Guez et Alexandre Smia en collaboration avec Trân-Minh Nam

en collaboration avec Réalisée par Christophe Lamotte

Une production CHEYENNE FEDERATION ( Aimée Buidine et Julien Madon )

( ) en coproduction avec TF1 - En association avec STARZPLAY - En coproduction avec Be-FILMS, RTBF (Télévision belge) - Avec le soutien de la Région Grand Est et de Strasbourg Eurométropole - En partenariat avec le CNC - En association avec CINEMAGE 15 - En association avec SG IMAGE 2019

Les six épisodes de 52 minutes ont été réalisés en Alsace.