C'est le dernier mooc de la RMN Grand Palais, "Une brève histoire de la photo". 6 épisodes pour parcourir les grands moments. A découvrir en avant-première.

Eoudard Boubat, Nazaré, Portugal 1956 © Capture d'écran/ Une brève histoire de la photo/ RMN Grand Palais

Ce mooc sera en ligne à partir du 5 novembre 2018 mais d'ores et déjà voici l'un des numéros à découvrir en avant-première.

Outre l'évocation des grands moments et grands noms de la photo, ce cours invite le spectateur à s'interroger sur sa propre place dans cette histoire, puisque désormais chaque utilisateur de smartphone est tenté de se prétendre "photographe".

Découvrez l'un des 6 numéros d'Une brève histoire de la photo

REECOUTEZ MA VIE CONNECTEE/ UNE BREVE HISTOIRE DE LA PHOTO (3 novembre 2018) :

2 min Une brève histoire de la photo Par Christine Siméone

De la naissance de la photo à Photoshop et Instagram, en passant par Kodak et Polaroïd, le grand public retrouvera quelques madeleines de Proust.

Par exemple une des premières vues marines de Gustave Le Gray, en contre-jour, ou bien les portraits Metisses de l'artiste Valérie Belin qui désincarne ses modèles en leur donnant un aspect de mannequins de cire.

La photo, outil de toutes les expressions

Car la photo a très vite joué avec le faux et est entrée désormais dans l'arsenal des outils des plasticiens. Ainsi Sophie Calle s'est 'inscrit dans un processus entre fiction et réalité. Dans la série L'hôtel elle se fait embaucher comme femme de chambre pour fixer sur la pellicule l’intimité des vacanciers et des amants de passage.

avier Veilhan, lui, égare un pingouin surdimensionné au rayon alimentaire d’un supermarché, alors qu'il n'a pas sa place dans ce temple de la consommation. Preuve que la photo n'est plus seulement une affaire de photographes.

La photographie de notre époque, parfois qualifiée de postmoderne, se révèle polymorphe : elle se combine aux autres disciplines artistiques sans pour autant rejeter les héritages du passé et ne cesse de s’interroger sur sa propre nature.

Pour ceux qui se seront inscrits et suivront ce mooc, ces conseils pratiques seront donnés pour maîtriser la lumière, le cadrage et les couleurs lors de la prise de vue.

Le mooc jouera la carte de l'interactivité avec des défis lancés aux inscrits et une invitation à poster leurs photos sur Instagram.

Les mooc de la RMN Grand Palais sont devenus des moments d'évasion érudite pour le public, en général les plus de 50 ans, qui ont le temps et le loisir de s'inscrire à ces sessions gratuites en ligne.

Avec la Fondation Orange, qui coproduit avec elle ces mooc, la RMN Grand Palais compte sur le potentiel du numérique pour démocratiser l’accès aux savoirs et à la culture. C'est le 5e mooc produit par la RMN-Grand Palais. Une brève histoire de l'art avait été suivie par 23 000 personnes. Cette forme de présentation des collections publiques permet de s'inscrire dans le temps. Une expo, ça ferme. Un mooc ça reste.

Sur la plateforme Solerni on retrouve d'ailleurs tous les mooc co produit par la Fondation Orange et les grands musées français.

Pour s'inscrire c'est ici