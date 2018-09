"Oli" est un podcast pour enfants constitué d'une collection d’histoires originales imaginées et racontées par des auteurs contemporains. À découvrir dès le mercredi 5 septembre 2018 sur franceinter.fr, l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

Oli, un podcast à découvrir dès le 5 septembre 2018 © Radio France

Forte des 31,3 millions de téléchargements de podcasts par mois issus de ses programmes, France Inter poursuit sa collection de podcasts originaux.

Après À la Hussarde et Marvel, place à Oli, une nouvelle série de textes originaux pour permettre aux parents de transmettre à leurs bambins le goût des mots et des auteurs d'aujourd'hui.

Des écrivains contemporains de renom tels que : Alain Mabanckou, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Jean-Baptiste Del Amo, Geneviève Brisac, Alice Zéniter, Leïla Slimani, Yannick Haenel, Chloé Delaume et beaucoup d’autres… ont prêté leur plume et leur voix à France Inter pour constituer cette bibliothèque des petits.

Les poules Odette, Colette et Bernadette, Nadine le poisson rouge, le grand-père Moukila, l’intrépide Olga … autant de personnages que les enfants pourront découvrir dans Oli. Ces fictions d’une dizaine de minutes ont été soigneusement habillées, mises en son et produites pour faire d’OLI une véritable échappée littéraire, poétique et sonore à écouter en famille le soir avant d’aller… au lit.

→ Oli : Les écrivains pour les grands écrivent pour les petits. Une collection de podcasts inédite disponible dès le mercredi 5 septembre sur franceinter.fr, l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.