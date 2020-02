Le chef cuisinier français était l'invité de "Boomerang". Au micro d'Augustin Trapenard, pour sa carte blanche, il a choisi de nous concocter une petite recette de passage sur laquelle il est en train de travailler, plus un autre petit conseil qu'il vous souffle discrètement à l'oreille.

Cyril Lignac explique au micro d'Augustin Trapenard : "Je suis en train de travailler sur la cuisine italienne en ce moment pour justement remplacer le restaurant gastronomique par cette cuisine italienne, cette cuisine du printemps et ces saveurs douces, un peu sucrées… et ce petit morceau de copeaux de parmesan que j'aime tant !"

Pour le déjeuner, il propose donc une recette aux asperges... où vous mélangez :

Des asperges cuites à l'eau

Une vinaigrette,

Des suprêmes de belles oranges,

De l'huile d'olive,

Une belle salade de mâche

De petits copeaux de parmesan

Le petit conseil gastronomique de Cyril Lignac

Cyril Lignac : "J'aurais pu aussi vous donner une recette que j'adore : un soufflé que j'aime faire à la maison". Pour réussir un soufflé, le secret, c'est qu' "il faut toujours démarrer par un soufflé au chocolat. L'avantage, c'est qu'on peut le faire un peu à l'avance, on le met dans le frigo et on peut le cuire le lendemain et comme ça, il gonfle bien (ce qui n'est pas le cas de tout autre soufflé !)"

