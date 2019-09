"Les Beatles c’est de la pop culture car si vous me dites Obladi je vais vous répondre sans réfléchir Oblada !". C’est la définition de la pop culture selon rouge Rouge Mary. Aussi intrigant(e) que captivant(e), retrouvez Rouge Mary lors de cette nuit de la pop Culture, jeudi 19 septembre en direct de Ground Control

Rouge Mary et Hercules & Love Affair en concert le 8 décembre 2017 à Londres. © Getty / Burak Cingi / Redferns

Quand on lui demande de quelle manière on doit s’adresser à lui/elle, Rouge Mary répond :

On dit il, on dit elle, et on peut même dire : ils et elles.

"Ils sont venus, ils sont tous là Rouge Mary". C’est ainsi que Charline Roux présentait Rouge Mary dans son Pop Portrait du 22 Février 2019 avant de poursuivre : ils disent : "ma voix se travaille d’elle-même, je me charge juste d’explorer les genres"

Et je vous le dis : partir en explo avec Rouge Mary, c’est aussi intrigant que captivant.

D’abord parce qu’il sait vocaliser sur des musiques indiennes et qu’elle maîtrise le gospel. Qu’elle fait des merveilles avec Hercules and the Love Affair, il en fait autant en Cahuenga dans Bagdad Café, devenant par la même occasion le seul chanteur français à figurer au milieu d’un casting exclusivement américain dans une comédie musicale.

On les imagine aussi aisément à Broadway en lamé, qu’en clubbing avec Kiddy Smile à voguer, qu’en perfecto à Wembley. Il et elle sont une ou un, alors je sais que, quand il est question d’accorder, le masculin l’emporte toujours sur le féminin, mais exceptionnellement, je laisserai le choix de l’accord à notre invité...

Une formidable épopée pop

Hercules & Love affair, c’est à ce groupe à la croisée des chemins entre disco & electro pop que nous devons les morceaux comme : "Blind "

Ou encore "Raise me up"

Vous l’aurez compris, elle est Pop. Pardon il est Pop.

Enfin, ils sont pop, ils sont donc dans Popopop et ils avaient naturellement leur place dans cette première Nuit de la Pop Culture au monde.

Rendez-vous donc le 19 septembre en direct sur France Inter et sur franceinter.fr avec Rouge Mary en live sur la scène du Ground Control !

