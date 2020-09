La ministre de la Culture Roselyne Bachelot soutient une pétition qui demande la panthéonisation des deux poètes et amants du 19e siècle Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Le texte fait appel au président de la République, le seul habilité à accorder cette demande.

Détail du tableau "Coin de table" d'Henri Fantin Latour représentant Paul Verlaine (gauche) et Arthur Rimbaud (droite). © AFP / AFP

Paul Verlaine et Arthur Rimbaud vont-ils entrer au Panthéon ? C'est en tout cas ce que demande une pétition révélée ce mercredi et soutenue par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Elle émane d'un groupe d'intellectuels, académiciens et universitaires passionnés par les deux poètes et amants français du 19e siècle, dont la vie passionne toujours autant. "Ce ne serait que justice de célébrer aujourd'hui leur mémoire en les faisant entrer conjointement au Panthéon, aux côtés d'autres grandes figures littéraires : Voltaire, Rousseau, Dumas, Hugo, Malraux", indiquent les signataires de la pétition, dont Jack Lang, Christine Ockrent ou Edgar Morin. Elle a été adressée au président de la République Emmanuel Macron, seul habilité à ce transfert.

Au total, cette pétition recueillerait plus d'une centaine de soutiens, selon Le Point qui la relaie sur son site internet. Elle est notamment signée par neuf anciens ministres de la Culture dont Jack Lang ou Fleur Pellerin et par d'autres personnalités politiques comme Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation, l'écrivain Nicolas d'Estienne d'Orves ou encore la journaliste Laurence Ferrari. L'actuelle ministre Roselyne Bachelot n'a pas directement signé mais soutient l'initiative, confirme son ministère à l'AFP.

"Est-ce ainsi que la France honore ses plus grands poètes ?"

"Arthur Rimbaud et Paul Verlaine sont deux poètes majeurs de notre langue. Ils ont enrichi par leur génie notre patrimoine. Ils sont aussi deux symboles de la diversité. Ils durent endurer 'l'homophobie' implacable de leur époque. Ils sont les Oscar Wilde français", peut-on lire dans la pétition.

Faire entrer au Panthéon les deux poètes, relèverait aussi d'une évidence morale pour les signataires, qui rappellent que Rimbaud (1854-1891) est enterré à Charleville-Mézières (Ardennes), aux côtés de "son ennemi et usurpateur, Paterne Berrichon" et Verlaine (1844-1896) au cimetière des Batignolles à Paris dans un caveau familial "sous la poussière près du périphérique sous d'affreuses fleurs en plastique". "Est-ce ainsi que la France honore ses plus grands poètes ?", interrogent-ils encore.

Les tombes de Paul Verlaine (Batignolles) et Arthur Rimbaud (Charleville-Mézières). © AFP / Mattes René / J-F Rollinger

"Un geste d'une portée symbolique considérable"

Outre le génie littéraire des deux poètes, mis en avant par les signataires, la pétition évoque aussi des arguments politiques et judiciaires, en rappelant qu'en 1873, Paul Verlaine a été condamné deux ans de prison pour avoir tiré deux coups de revolver sur son amant, Arthur Rimbaud. "Le parquet belge et la police française ont monté un dossier à charge, dont les archives prouvent désormais qu'il fut lié à son rôle dans la Commune et à son homosexualité".

"Pour toutes ces raisons, politiques, morales, judiciaires, et d'abord littéraires, il nous semble que l'entrée parallèle au Panthéon de Rimbaud et Verlaine serait un geste d'une portée symbolique considérable." conclut le texte. Les dernières "panthéonisations" remontent à 2018, celles de l'ancienne ministre et déportée Simone Veil, avec son mari Antoine.

