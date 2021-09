Depuis plusieurs années, l’association Valentin Haüy aide les aveugles et les malvoyants avides de littérature. Elle propose gratuitement la plupart des ouvrages de la rentrée littéraire en version audio. Un soutien extrêmement précieux.

Une aide pour les mal-voyants ou les personnes atteintes de troubles dyslexiques © Getty / MassanPH

La rentrée littéraire, ce n’est pas uniquement pour les personnes qui peuvent lire. Depuis plusieurs années, l’association Valentin Haüy, qui a pour vocation d’aider les aveugles et les mal-voyants, leur propose gratuitement une aide non-négligeable : leur mettre à disposition des livres de la rentrée littéraire... mais en version audio. Pour les malvoyants ou les personnes atteintes de troubles dyslexiques, c’est une aide extrêmement précieuse.

La plupart des livres de la rentrée

Dans les rayonnages, il n’y a pas de livres papier. Et pourtant, à l’association Valentin Haüy, on vous propose les mêmes nouveautés qu’en librairie. Par exemple, "Voyage vers l'Est" de Christine Angot (Flammarion), "Premier sang" d'Amélie Nothomb (Albin Michel), ou encore "Rêver debout" de Lydie Salvayre (Seuil). Chaque année, à la fin du mois d'août, Lorette Uzan, la responsable de la médiathèque, propose à un public de malvoyants ou de dyslexiques, la plupart des livres de la rentrée littéraire. "Nous faisons en sorte de _disposer des manuscrits avant leur sortie en librairie de façon à les enregistrer_, et à pouvoir le jour même de leur publication proposer ces titres. Cela nous permet de fournir des livres audio, accessibles à toutes les personnes qui, du fait d'un handicap, ne peuvent pas lire le livre papier", explique t-elle.

Totalement gratuit

Les livres sont disponibles sous forme de fichiers audio à télécharger ou de CD envoyés aux abonnés. C’est totalement gratuit. Jean-Yves Kairos, en est ravi :

"Je suis malvoyant depuis la naissance et un lecteur assidu. J'adore les romans dont tout le monde parle. Grâce à ce service, on a la possibilité de rester dans le monde dans lequel les autres vivent."

"J'ai toujours trouvé tous les livres que je cherchais"

Mendy Bengoubou a longtemps cherché une solution pour sa fille de 14 ans, dyslexique, jusqu’à ce que la prof de français lui suggère les livres audio : "J'avais mis un petit mot dans le carnet de liaison disant que la cadence était trop importante par rapport à la dyslexie d'Alexia. Elle m'a dit d'essayer les livres audio, sauf qu'en général, ces livres sont payants. En cherchant des livres audio sur Internet, je suis tombée sur l'association. Je cherche le livre que lui a donné à lire son professeur de français. Et je le trouve !" Et d'ajouter :

"J'ai toujours tout trouvé ! Je les télécharge sur mon téléphone et je lui envoie sur le sien."

Une solution qui a changé la vie de la collégienne. Mendy ne regrette qu’une chose : que les orthophonistes et les enseignants ne connaissent pas davantage la médiathèque Valentin Haüy.