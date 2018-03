Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, les Médias Francophones Publics proposent une webradio spéciale pour fêter les cultures francophones : une sélection de programmes emblématiques de la RTS, de Radio Canada, de la RTBS, de Radio France, de RFI et le réseau Outre-Mer 1e…

Les Médias Francophones Publics vous propose d'écouter une webradio d'émissions et chroniques francophones réalisées ici et ailleurs... © Getty / Francesco Carta fotografo

Avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie, les radios membres des Médias Francophones Publics ont décidé de s'unir pour vous proposer durant vingt-quatre heures une sélection emblématique de leur programmes, qui ont en commun de mettre en avant tous les domaines de la création culturelle francophone : musique, littérature, patrimoine... et langue française, bien sûr.

Ces vingt-quatre heures de programmes vous sont proposées par les radios membres des Médias Francophones Publics : Radio France, la Radio Télévision Suisse (RTS), la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Radio-Canada, le réseau Outre-Mer Première de France Télévisions et la radio mondiale du groupe France Médias Monde : Radio France Internationale (RFI).

Dans l'ordre de diffusion, à partir de 0h00 (heure de Paris) :

RADIO FRANCE (France Inter) – Dans la Playlist de France Inter: la chanteuse canadienne Melissa Laveaux explore ses racines haïtiennes (programmateur musical : Djubaka) [6']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – Latitudes Caraïbes, présenté par Caroline Bourgine. A propos de Gabriel Garcia Marquez, Prix Nobel de littérature en 1982 [25'56]

RTS (La Première) – Tribu : l'influence de la langue sur la pensée. Avec le philologue et philosophe Heinz Wismann, auteur de l′ouvrage « Penser entre les langues » (Albin Michel) [26']

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (1/8). Boucar Diouf rend hommage à la langue française et au poète, écrivain et homme politique sénégalais Léopold Sédar Senghor [26']

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – La Danse des mots, une émission de Yvan Amar. Histoire et géographie du français en Acadie, dans le Nouveau-Brunswick [26'30]

RTBF (La Première) – Dans quel monde on vit ? Les temps forts de la Nuit des écrivains. Avec Laurent Gaudé, Abdellah Taïa, Joy Sorman, Geneviève Damas, Antoine Wauters et Caryl Férey [45’]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – Instantanés du monde: un documentaire radiophonique proposé par Anne Bonneau. Les forêts marquisiennes [20']

RADIO FRANCE (France Inter) – La Face B de l’actualité internationale. Un reportage de Stéphane Cosme sur la Louisiane et la culture cajun [13']

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – Littérature sans frontières, une émission présentée par Catherine Fruchon-Toussaint. Invitée : Anne Weber, née en Allemagne en 1964, vivant à Paris, qui écrit toujours deux versions, française et allemande, de ses livres... [19']

RTS (La Première) – Entre nous soit dit : Thierry Romanens, comédien, chanteur, humoriste. Prix suisse de la scène en 1998 et Prix culturel vaudois en 2006 [55'57]

RADIO FRANCE (France Bleu) – La Nouvelle Scène : le chanteur toulousain Foé. Chaque semaine, France Bleu met à l’honneur les nouveaux talents de la scène musicale française. Animation : Elodie Suigo [30'] (1re diffusion)

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – La Librairie francophone, présentée par Emmanuel Khérad. Une émission spécialement conçue pour cette webradio avec : Tierno Monenembo, Juliette Binoche et Christian Bobin, Henri Dès, Dany Laferrière, Kaouther Adimi... et les Libraires francophones (1h)

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (2/8). Boucar Diouf aborde le vocabulaire propre à l'univers de la drague. Il donne des exemples d'expressions utilisées au Québec ainsi qu'ailleurs dans la francophonie [26']

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – En sol majeur, une émission présentée par Yasmine Chouaki. Invitée : Fatima Elayoubi, dont l'autobiographie, Prière à la lune & Enfin je peux marcher seule, a été adaptée au cinéma par Philippe Faucon [19'30] (1re partie)

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – Francosphère, une émission proposée par Dominique Roederer. Invité : Lilian Thuram, pour Notre histoire (Delcourt) [26'6]

RTBF (La Première) – Des vies : Philippe Geluck. Elodie de Sélys parcoure la carrière à succès du père du chat le plus célèbre au monde ! [26’]

RADIO FRANCE (France Info) – Le Sens de l'info, avec Michel Polacco et Michel Serres : le féminin [5']

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (3/8). Boucar Diouf s'intéresse ici à la mer et à la présence de celle-ci dans le vocabulaire des Québécois [26']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – Instantanés du monde : un documentaire radiophonique proposé par Anne Bonneau. L’église marquisienne [20']

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – En sol majeur, une émission présentée par Yasmine Chouaki. Invitée : Fatima Elayoubi [26'30] (2e partie)

RTBF (La Première) – Coupé au montage. Avec l'humoriste Alex Vizorek, qui anime Si tu écoutes j'annule tout sur France Inter avec sa complice Charline Vanhoenacker. Pour son recueil Chroniques en Thalys sorti en poche aux éditions Points [26’]

RADIO FRANCE (France Inter) – Chronique Pop & Co. Productrice : Rebecca Manzoni. Avec les musiciens Gérald Toto (Martinique), Richard Bona (Cameroun) et Lokua Kanza (Rwanda, Congo) [3']

RTS (La Première) – Les Echos de vacarme : les binationaux sont-ils des Suisses comme les autres ? Une question loin d′être marginale puisque pour des raisons de migrations, de profession, de rencontres ou d′histoires d′amour, plus de 20 % des Suisses possèdent un autre passeport [53'48]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – La Danse des mots, une émission de Yvan Amar. Avec Alain Rey, pour son livre Les 200 mots qui ont changé nos vies [26,30]

RTBF (La Première) – Des vies : Benoit Nihant. Cet artisan du chocolat a décidé de laisser de côté les finances pour recommencer à zéro et réaliser son rêve : vivre sa passion pour le chocolat [26’]

Radio-Canada (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (4/8). Boucar Diouf s'intéresse à l'apprentissage de la langue française comme seconde langue. Il témoigne de son expérience personnelle [26']

RADIO FRANCE (France Inter) – Le Nouveau Rendez-Vous, par Laurent Goumarre : « Quoi ma langue ? Qu'est-ce qu'elle a ma langue ? » [45']

RTS (La Première) – Tribu : le multilinguisme en Suisse. La Suisse est la championne du multilinguisme, mais comment vit-on avec quatre langues ? Avec la linguiste Marinette Matthey [25'57]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – Vous m’en direz des nouvelles, une émission présentée par Jean-François Cadet. Invité : Kamel Daoud, écrivain et journaliste, pour son roman Zabor ou les Psaumes (Actes Sud) [45']

RTBF (La Première) – Par ouï dire, présenté par Pascale Tison. Avec Dick Annegarn. Le chanteur a lancé un collectage de chansons traditionnelles dans toute la francophonie. [55’]

RTS (Espace 2) – Nectar. Sensibilité Suisse : la culture de l'architecture en Suisse. Avec la théoricienne sud-africaine Anna Roos, qui habite Berne depuis bientôt vingt ans [53'36]

RADIO FRANCE (France Info) – Une intervention de Thomas Snegaroff sur Les naufragés de la route [2'33]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – Latitudes Caraïbes, présenté par Caroline Bourgine. Les espaces maritimes de la Caraïbe [26'07]

Radio-Canada (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (5/8). Boucar Diouf s'amuse avec les différentes façons de parler du climat et des saisons dans la francophonie [26']

RADIO FRANCE (France Info) – Le Sens de l'info, avec Michel Polacco et Michel Serres : incultes [5']

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – La Librairie francophone, présentée par Emmanuel Khérad. Une émission spécialement conçue pour cette webradio avec : Tierno Monenembo, Juliette Binoche et Christian Bobin, Henri Dès, Dany Laferrière, Kaouther Adimi... et les Libraires francophones (1h) (2e diffusion)

RTBF (La Première) – Transversales. Un reportage de Wahoub Fayoumi sur un groupe de femmes de Molenbeek qui se sont lancées dans le théâtre [12']

RADIO FRANCE (France Bleu) – La Nouvelle Scène : le chanteur toulousain Foé. Chaque semaine, France Bleu met à l’honneur les nouveaux talents de la scène musicale française. Animation : Elodie Suigo [30'] (2e diffusion)

RTBF (La Première) – Des vies : Eric-Emmanuel Schmitt, pour son roman La vengeance du pardon. Reçu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, il est l’un des écrivains les plus lus au monde [26']

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (6/8). Quand on se donne un coup de marteau sur les doigts, quelle expression exprime le mieux la douleur ? Boucar Diouf s'intéresse aux jurons les plus colorés dans les divers pays où l'on parle français [26']

RTS (La Première) – Les Echos de vacarme : ce que le rap nous raconte de la Suisse. Avec José « Geos » Tippenhauer, rappeur et animateur de l′émission rap de Couleur 3 (RTS) [53']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – Francosphère, une émission proposée par Dominique Roederer. Invité : Bernard Pivot, parrain de la 22e Semaine de la Francophonie, auteur de La mémoire n'en fait qu'à sa tête (Albin Michel) [26'15]

RADIO FRANCE (France Info) – Le Sens de l'info, avec Michel Polacco et Michel Serres : Média global [5']

RTBF (La Première) – Transversales. Un reportage sur l'orthographe. Nous n'avons sans doute jamais autant écrit. Et pourtant, l'orthographe est très malmenée... Un reportage de Stéphanie Vandreck et Jean-Marc Vierset [29']

RADIO FRANCE (France Inter) – Le téléphone sonne : « Francophones d'ici et d'ailleurs, et si on faisait connaissance ? » [38']

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (7/8). Boucar Diouf explore les avenues que prend le métissage des langues, des accents et des goûts. Clément Duhaime, administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie, affirme que les apports d'autres langues et les mots inventés gardent la langue française vivante [26']

RADIO FRANCE (France Inter) : Foule sentimentale, le live avec Bernard Lavilliers. Coprésenté par Didier Varrod (France Inter) et Yann Zitouni (RTS). Diffusé en préambule de la série d'été 2017 des MFP consacrée au chanteur-baroudeur : « Est-ce ainsi que l'homme vit » [45']

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – L'Accent, c'est les autres (8/8). Boucar Diouf parle de l'humour, un domaine qu'il connaît bien... Mais l'humour peut-il être compris par tous les francophones, avec les régionalismes, les expressions, les accents et les contextes de chaque pays ? [26']

RTBF (La Première) – Par ouï dire. Fiction : « L’Ami des Belges », de Jean-Marie Piemme. L'histoire d’un milliardaire français qui veut devenir belge... [55’]

