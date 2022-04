Une panne d'Internet, des vacances loin du réseau, une petite fille dans les années 1940… Les réseaux sociaux, les vacances chez les grands parents, et l'Histoire à hauteur d'enfants, inspirent les auteurs de BD. Trois bandes dessinées à glisser entre de jeunes mains.

Moon, Game au vert et derrière le rideau : 3 BD jeunesse à lire pendant les vacances de Pâques © Rue de Sèvres, Dargaud, et Bamboo

Hymne joyeux à la déconnection

Dans un futur pas si lointain, la dépendance à Internet s'est accrue. Daniel, un petit garçon vif et sympathique angoisse à l'idée de quitter son père et sa mère pour des vacances chez ses grands-parents. Surtout, il redoute l'absence de réseau qui l'éloignera de ses jeux vidéo préférés. Arrivé sur place, dans la maison familiale en pleine forêt, il en est persuadé : ce séjour sera nul. Jusqu'à ce qu'une lettre de la Reine louve lui parvienne. Dans un dessin coloré et très dynamique, on va suivre le héros désabusé dans un jeu de piste incroyable qui le fera déconnecter petit à petit et redécouvrir des joies simples de la nature. C'est optimiste et sympathique et devrait parler aux jeunes. Un coup de cœur.

Game au vert de Damian et Esteban Hernandez chez Bamboo editions - autour de 8 ans

Panne de réseaux

Une autre déconnection. En vacances, Gabriel, dit Cosmos et Luna, fille populaire, redoutée et admirée sur les réseaux sociaux, traînent leur ennui sur leurs smartphones. Le jour où la foudre s’abat sur l’antenne-relais de la station balnéaire, c'est la fin. Ils vont devoir réapprendre à vivre sans écran. Les dialogues des adolescents sont vifs et sonnent juste. Les relations des jeunes avec leurs parents, et avec leurs smartphones, sont bien racontées, et l'importance du paraître sur les réseaux sociaux, bien rendue. Le beau dessin entrecoupé de doubles planches de paysage, et l'histoire sont signés Cyrille Pomès (Le Fils de l'Ursari Prix Jeunesse ACBD 2019). Un auteur qui sait embarquer le lecteur avec lui grâce à un rythme efficace.

Moon de Cyril Pomès est paru chez Rue de Sèvres - autour de 10 ans

L’antisémitisme à hauteur d’enfant

Yael, huit ans, et sa sœur Emilie vivent dans une famille juive. Elles ne savent pas ce que cela recouvre, mais elles apprennent que leur père, lui, est goy. Un jour, derrière le rideau, Emilie découvre une inconnue… Son père fait mine de rien, mais quelque temps après le décès de son épouse, il se remarie avec une femme qui ressemble à la dame qui se cachait… Plus tard, alors que les filles sont en vacances, la guerre est déclarée, et leur père, mobilisé. Elles se cachent chez une personne âgée… Ce n’est pas la première BD jeunesse qui évoque la Shoah. La très remarquée Irina de Jean-David Morvan, Severine Tréfouel et David Evrard chez Glénat, évoquait Irena Sendlerowa, qui sauva 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Là, encore, les jeunes pourront s’identifier grâce au dessin et aux personnages très expressifs.

Derrière le rideau de Sara del Guidice chez Dargaud - autour de 10 ans