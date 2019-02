Une déambulation dans les plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh !

Vincent Van Gogh Les alyscamps - 1888 - Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo © De Agostini Picture Library Bridgeman Images

Les Carrières de Lumières mettent à l'honneur les œuvres de Vincent van Gogh (1853-1890) qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, aujourd’hui dispersés à travers le monde. Sur les 7000 m² des Carrières, cette nouvelle création visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence.

Les nuages, soleils et portraits des plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh s’animent sur des murs de plus 15 mètres de haut et révèlent le style si singulier de l’artiste. L’exposition évoque le monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de Van Gogh à travers ses toiles les plus emblématiques, de la Nuit étoilée (1889) aux Tournesols (1888) en passant par sa célèbre Chambre à coucher peinte à Arles en 1889.

Simulation Van Gogh, la nuit étoilée / Culturespaces Gianfranco Iannuzzi Bridgeman Images

À travers un parcours thématique, découvrez l’immense production de Van Gogh qui évolue au fil des ans. Le soleil de Provence, qui a révolutionné sa manière de peindre, illumine l’espace gigantesque des Carrières. Les coups de brosse expressifs et les couleurs audacieuses se révèlent sur les murs des Carrières, soulignant un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière.

Parcourez les différentes étapes de sa vie et voyage au cœur de ses œuvres de jeunesse jusqu’à ses paysages ensoleillés et ses nocturnes du Sud qui ont révélé l’artiste que nous connaissons aujourd’hui.

Simulation Van Gogh, la nuit étoilée / Culturespaces Gianfranco Iannuzzi - Bridgeman Images

La création visuelle et musicale produite par Culturespaceset réalisée par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, met en lumière la richesse chromatique des plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh, mis en mouvement grâce à l’équipement technique de pointe AMIEX®.

Une création Gianfranco Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi - avec la collaboration musicale de Luca Longobardi

Entre deux projections de Van Gogh, La nuit étoilée, est présenté un programme court dédié à l’univers japonais. Japon Rêvé, images du monde flottant est un voyage dans le Japon de l’imaginaire commun, celui des geishas, des samouraïs et des esprits. Cette création trouve sa source dans les estampes japonaises qui ont commencé à circuler en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’occasion de l’ouverture des échanges commerciaux entre l’occident et le Japon.

Sources Carrières de Lumières