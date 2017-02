L’exposition-évènement du Louvre est l'occasion d'évoquer le peintre Vermeer qui, depuis sa redécouverte à la fin du XIXe siècle, n'a pas cessé d'inspirer d'autres artistes.

La Dentellière de Vermeer, vers 1669-1670. Huile sur toile marouflée sur panneau © © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

La liste qui suit est loin d'être exhaustive.

Pour Renoir,

La Dentellière du Louvre est l'un des deux plus beaux tableaux du monde

L'autre étant le Pèlerinage à l'île de Cythère de Watteau, également conservé au Louvre

Dans une lettre à son ami le peintre Emile Bernard, Van Gogh évoquait "la palette de cet étrange peintre" et notamment "l'arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle" de La Femme en bleu lisant une lettre, qui lui est si "caractéristique".

Jeune femme en bleu lisant une lettre de Vermeer, 1662-1663. Amsterdam, Rijksmuseum © AFP / Electa/Leemage

Camille Pissarro, dans une lettre à son fils, évoque un autre fameux tableau du peintre

La Vue de Delft, un de ces chefs-d'œuvre [hollandais] qui se rapprochent des impressionnistes

Salvador Dalí rend plusieurs fois hommage à Vermeer, notamment dans son Étude paranoïaque-critique de la Dentellière de Vermeer. L'histoire de ce tableau, peint au zoo de Vincennes en présence d'un rhinocéros et d'une reproduction grand format de l'original de La Dentellière, a donné lieu à un documentaire, L'Histoire prodigieuse de la dentellière et du rhinocéros, filmé en 1954 par Robert Descharnes.

Marcel Proust, grand amoureux et fin connaisseur de la peinture, vouait une admiration à Vermeer, et tout particulièrement à la Vue de Delft.

Ce petit pan de mur jaune

Dans La Recherche, l'œuvre de Vermeer joue un rôle important. Le personnage de Swann, par exemple, lui consacre une étude dans Un amour de Swann, et l'écrivain Bergotte, dans La Prisonnière, est victime, devant la _Vue de Delf_t d'une attaque qui précipite sa mort :

"Enfin il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. “C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune."

Vue de Delft de Vermeer © Musée de La Haye, Mauritshuis © AFP / Josse / Leemage

Et encore

Un tableau de Vermeer est le mobile du crime dans le roman d'Agatha Christie Les Indiscrétions d'Hercule Poirot (1953)

La Jeune fille à la perle, qui raconte la création du tableau du même titre est un roman de Tracy Chevalier publié en 1998. Il est adapté au cinéma en 2003 par Peter Webber avec Colin Firth et Scarlett Johansson

Dans Zoo de Peter Greenaway (1985), un chirurgien orthopédique met en scène des tableaux vivants reproduisant très fidèlement des peintures de Vermeer de façon à pouvoir en faire des copies

Le troisième épisode de la première saison de Sherlock a comme sujet la découverte d'un tableau inconnu du peintre

Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin: un jeu allemand pour PC de simulation économique et de stratégie dont la première version date de 1987. Le but du jeu : Après avoir gagné de l'argent, vous devez vous rendre dans les ventes d’art à travers le monde et acquérir des peintures dispersée durant la Première Guerre mondiale. La pièce maîtresse de la collection est un Vermeer. Celui qui décroche le Vermeer, gagne le jeu.

D'après les connaisseurs, ce jeu de simulation économique a été l’un des plus complexes de l’ère de l’ordinateur personnel 8 bits.

Ecran du Jeu Vermeer © © Ariolasof

LIRE | Vermeer et les maîtres de la peinture de genre

LIRE | Vermer, du musée au réfrigérateur