Ses compositions de musique de film l'ont rendu célèbre. Le grec Vangelis Papathanassiou est décédé à 79 ans. Oscarisé, il était un pionnier de la musique électronique aux côtés de Jean-Michel Jarre.

Le compositeur grec Vangelis Papathanassiou, à Athènes le 27 juin 2001. © Maxppp / Simela Pantzartzi

Le compositeur grec de "Blade Runner" et des "Chariots de feu", Vangelis Papathanassiou, surnommé Vangelis, est décédé à 79 ans, a annoncé jeudi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Le monde de la musique a perdu (l'artiste) international Vangelis", a tweeté le Premier ministre.

Pionnier de la musique électronique, cet autodidacte avait trouvé son inspiration dans l'exploration spatiale, la nature, l'architecture futuriste, le Nouveau Testament et le mouvement étudiant de mai 1968. Sa bande originale pour "Les Chariots de feu" a été oscarisée face à la musique de John Williams réalisé pour le premier film d'Indiana Jones en 1982.

Une douzaine de musiques de film composées

"Sa maîtrise et son inspiration orageuse dans la création de sons, totalement originales, ont créé un public mondial", a déclare la ministre grecque de la Culture Lina Mendoni."Il était oecuménique". Selon plusieurs médias grecs, Vangelis est décédé du coronavirus en France, où il partageait son temps avec Londres et Athènes.

Parmi la douzaine de bandes originales qu'il a composées figurent celles du film de Costa-Gavras "Missing", de "Lunes de fiel" de Roman Polanski et d'"Alexandre" d'Oliver Stone. Evangelos Odysseas Papathanassiou est né en 1943 dans le village d'Agria près de Volos (centre). Enfant prodige, il a donné son premier concert de piano à l'âge de 6 ans, sans avoir vraiment pris de cours. "Je n'ai jamais étudié la musique", a-t-il confié au magazine grec Periodiko en 1988 déplorant également "l'exploitation" croissante imposée par les studios et les médias.

"Le succès est doux et perfide", avouait le compositeur à la crinière de lion à l'Observer en 2012. "Au lieu de pouvoir avancer librement et faire ce que vous voulez vraiment, vous vous retrouvez coincé et obligé de vous répéter", avait-il aussi ajouté. En 2019 dans une interview au Los Angeles Times, le musicien affirmait voir des parallèles avec la dystopie décrite dans le film "Blade Runner" de Ridley Scott.

"Quand j'ai vu les images, j'ai compris que c'était ça l'avenir. Pas un bel avenir, bien sûr. Mais c'est vers quoi nous allons", a-t-il déclaré. Vangelis, qui a eu une planète renommée de son nom en 1995, avait une fascination pour l'espace. "Chaque planète chante", avait-il déclaré à ce journal en 2019.