Une exposition immersive pour voyager à travers la ville de Venise et découvrir ses trésors artistiques et architecturaux.

Exposition « Venise, La Sérénissime » © Culturespaces_Eric Spiller

Créés par Culturespaces, les Bassins des Lumières, situés dans l’ancienne Base sous-marine de Bordeaux, présentent des expositions numériques immersives monumentales, créées notamment par le directeur artistique Gianfranco Iannuzzi, dédiées aux grands artistes de l’histoire de l’art et à la création contemporaine. Ouvert depuis le 10 juin 2020, il s’agit du plus grand centre d’art numérique au monde, représentant 3 fois la surface des Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence et 5 fois l’Atelier des Lumières à Paris

Les Bassins des Lumières proposent deux nouvelles expositions numériques immersives « Venise, la Sérénissime » en programme long puis « Sorolla, promenades en bord de mer » en programme court.

Programme long : « Venise, la Sérénissime »

Une création artistique de Gianfranco Iannuzzi.

L’exposition immersive propose un voyage exceptionnel à Venise et invite à découvrir ses trésors artistiques et architecturaux.

En déambulant le long du Grand Canal et des canaux, des ruelles et des places, des bâtiments et des églises, le public est invité à une promenade entre intérieurs et extérieurs, sacré et profane, à la découverte d’un passé exceptionnel.

En une quarantaine de minutes, le visiteur est immergé dans l’art byzantin et les mosaïques dorées de la basilique Saint-Marc, dans les chefs-d’œuvre du Tintoret, de Bellini ou de Canaletto ou encore dans la fameuse Mostra del Cinema avec des photographies d’actrices et acteurs du néoréalisme italien.

Simulation exposition « Venise, la Sérénissime » / Culturespaces _ Cutback

Venise est le pays où l’on juge le mieux de la beauté des choses.

Stendhal

Production : CULTURESPACES DIGITAL® Création artistique : Gianfranco Iannuzzi Précurseur dans la création d’installations artistiques immersives depuis 30 ans, Gianfranco Iannuzzi accompagne Culturespaces dans le développement de ses expositions numériques dans le monde, contribuant par cette nouvelle forme d’expression et de mise en scène, au rayonnement de la culture et des grands noms de l’art. Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Programme court : « Sorolla, promenades en bord de mer »

Peintre de la lumière, Joaquín Sorolla (1863-1923) est l’un des grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle. Entre réalisme et lyrisme, l’artiste restitue la richesse sensible des bords de mer. L’exposition immersive retrace l’ensemble de son œuvre : de l’interprétation régionaliste de l’Espagne, à ses portraits de famille, paysages et jardins, en passant par les plages.

Bien que la réalisation des grandes toiles de l’Hispanic Society fût la consécration de sa carrière, Sorolla est également un peintre de l’intime. Les portraits constituent, en effet une grande partie de sa production. Le chapitre suivant les met à l’honneur. D’abord axé sur les portraits de commandes, puis sur des portraits plus personnels, où il représente sa femme, et ses enfants avec une tendresse perceptible.

Production et création artistique : CULTURESPACES DIGITAL® Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Recoding Entropia

Un néant insondable, des horizons sans limite, des formes inertes aux soubresauts pourtant violents, présumant du vivant, de l’organique en devenir, d’une vie par-delà l’entendement... Voilà comment, dans sa proposition, Recoding Entropia, le film immersif de François Vautier, se révèle. Partant d’une géométrie spécifique, perdue dans une étendue spatiale, qui ne cessera de se transformer tout au long du récit, pour finalement apparaître sous une autre figure, l’histoire prétend raconter une évolution de forme, d’espèce, d’intelligence.

Exposition « Recoding Entropia » / François Vautier

Après I Saw The Future, film qui donnait à décrypter dans un champ artificiel les prédictions de l’écrivain Arthur C. Clarke, et Odyssey 1.4.9, conçu comme un hommage au film de 2001: A Space Odyssey, le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick, Recoding Entropia est le dernier opus d’une anthologie consacrée à l’évolution.

Recoding Entropia est un film immersif dont la proposition est essentiellement axée sur les espaces et les valeurs d’échelles. En intime liaison avec la thématique exploitée - celle du devenir -, elle rend compte de l’immensité des possibles inhérents à la pensée. À l’unisson de ce que suggère son récit, le film joue du trouble et de la surprise afin de déployer une boucle dans laquelle se plonger.

Réalisation : François Vautier

Cell immersion

Cell Immersion est un voyage art & science dans un monde microscopique méconnu : l’Humain. L’œuvre est la première brique d’un projet d’envergure, nommé Cell Worlds, qui amène les images de microscopie là où elles ne sont jamais allées. Loin des laboratoires et des disques durs des scientifiques et au plus près des cellules humaines. Ici, tout est bien réel, et surtout vivant. Chaque visuel de l’exposition se compose de véritables cellules : de l’électrisant neurone au fragile embryon en passant par les mélancoliques flux sanguins du cerveau. Le public découvre un univers aux couleurs chatoyantes et d’une diversité incroyable.

« Cell Immersion » Récif cellulaire / Youenn Lerb

Pionnière, Cell Immersion est également une première mondiale scientifique, mettant en scène le vivant microscopique dans des proportions jamais tentées. C’est également un des plus grands showcases de la recherche scientifique, regroupant de nombreuses équipes, laboratoires et instituts du monde entier, de la Californie à l’Australie, en passant par l’excellence de la recherche française. Une preuve que la science et l’art n’ont pas de frontières. À travers l’émerveillement, ce voyage saura éveiller la curiosité scientifique des visiteurs. Au-delà du simple divertissement, Cell Immersion se positionne pour répondre au besoin de reconnecter les visiteurs avec le monde vivant microscopique qui est aujourd’hui trop inconnu, trop peu contemplé et parfois trop mystifié.

Composition de la bande originale : Youenn Lerb

Réalisation et conception : Terence Saulnier et Renaud Pourpre

► Culturespaces est le 1er opérateur culturel à disposer des équipes et d’un savoir-faire complet, combinant design et création de centres d’art numérique, maitrise technologique pour la diffusion des expositions, production et catalogue d’expositions numériques immersives et présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains.

► Cutback : fondé en 2007 par Romain Perussel, Thomas Bellenger & Greg Lecourt, Cutback Live fait partie aujourd’hui des agences françaises les plus performantes de la scénographie vidéo. Cutback collabore avec Culturespaces depuis plusieurs années afin de produire des images spectaculaires pour une immersion totale dans l’univers des artistes.