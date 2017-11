Avis aux collectionneurs, deux nouvelles ventes aux enchères de vinyles et CDs issus de la Discothèque de Radio France à noter sur vos tablettes

La vente de vinyle de Radio France © Radio France

Après le grand succès des précédentes éditions, et notamment celle de septembre dernier, Radio France met une nouvelle fois quelques trésors en vente.

Amateurs, professionnels, collectionneurs et passionnés, voici donc deux événements autour d'un patrimoine musical et sonore exceptionnel.

La vente de vinyle © Radio France

Vente en ligne de vinyles

Du mercredi 29 novembre au vendredi 8 décembre 2017, 3 380 disques vinyles en double et triple exemplaires issus de la Discothèque de Radio France seront proposés à la vente. Une vente qui se déroulera exclusivement sur drouotlonline.com.

500 lots qui représentent la totalité des genres musicaux, des plus populaires aux plus pointus. A noté que de nouveaux thèmes sont mis à l’honneur (Eurovision, cirque, sport,...)

500 lots répartis en 11 catégories

Les productions Radio France dont bruitages, poésie et documentaires Expérimental, musique classique Chanson française, pochettes illustrées Rock'n'Roll, Punk, New Wave, Hard Rock Pop Rock Musique du monde Bandes originales de films Blues, Chanteuses Jazz Soul, Funk, R’n'B, Disco, Rap, Reggae Le Top 5 du disquaire

Pour en savoir plus, le catalogue est disponible sur art-richelieu.fr

Lot N° 497 - Soul/Funk || Lot N°12 - Musique expérimentale © Radio France

Vente de CDs à Drouot-Montmartre

Le lundi 11 décembre, ce sont 70 000 CDs qui seront mis en vente.

La Discothèque de Radio France gère une collection exceptionnelle par sa diversité et sa qualité, incluant tous les supports phonographiques, du cylindre aux fichiers numériques. Sa collection comprend près de 685 000 références (CDs, vinyles, 78 tours, cylindres). Son fonds est constitué de plus d’1,2 million de disques et de près de 2,5 millions de fichiers numériques.

la aussi, ces 70 000 disques vinyles sont des exemplaires que la maison possède en double ou triple et une partie des bénéfices attendus permettra de poursuivre la numérisation des disques, au service des programmes de Radio France