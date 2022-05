Histoire glaçante d’un petit Parisien livré à la cruauté d’un système dit de protection de l’enfance dans l’entre deux guerres, "Le gosse" (Albin Michel) est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter

Véronique Olmi © AFP / Joël Saget

Il s'appelle Joseph, il vit à Paris, il aime Paris. Pour sa mère, Colette, il est 'mon roseau'. Nous sommes juste après la Première Guerre mondiale. Quand elle meurt d'un avortement clandestin, il est chassé du paradis. Il est recueilli par l'État. Nous savons grâce, j'ai envie de dire, à Jean Genet, mais nous sommes quand même stupéfaits. C'est ainsi qu'était traité des orphelins, les enfants de l'Assistance publique, rendus identifiables dès le début : un uniforme, des sabots, séparés du monde. Il est censé être éduqué et il est criminalisé à la plus petite incartade, jusqu'à une sorte de bagne pour enfants. C'est aussi l'histoire d'une reconstruction par les sensations, après le froid, la peur, le silence. C'est la musique et un amour interdit qui le feront se sentir vivant car sinon il était à moitié mort.

Il appartient donc à l'État. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que l'État peut en faire ce qu'il veut : "Oui, confirme Véronique Olmi, c'est un enfant de l'institution. Il y avait une notion d'hérédité très forte à l'époque. Donc on pensait que ces enfants étaient issus de mauvaises femmes, de mauvaise mère. C'était de la mauvaise graine. Il fallait les redresser et l'État se donnait pour mission de les mater corporellement. Ça passe par le corps d'abord. C'est une vie militaire, on obéit aux ordres militaires, on marche au pas militaire, tout est codifié, tout est fait pour que vous ne soyez plus un sujet mais un objet."

Au coeur du roman de Véronique Olmi, la renaissance, la possibilité de vivre quand même : "J'ai été très marqué depuis l'adolescence par les lectures des romans de Dostoïevski, qui m'ont montré d'une façon très sauvage, très crue et très vertigineuse la complexité de l'âme humaine, avec ce choix permanent entre le bien et le mal. Et je pense qu'à plus ou moins grande échelle, on est tous pris dans cet équilibre là. Alors ça peut donner l'inhumanité au sein de l'humanité. On dit souvent 'mais c'est pas possible, ce n'est pas un humain, c'est une bête'. Mais ce qui nous dérange, c'est que c'est nous. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est comment on peut s'extraire du mal puisqu'il y en a qui le font. Et je suis plus intéressé par ceux qui s'en sortent que par ceux qui sombrent. Parce que sûrement, ça m'aide moi même dans cette recherche de cette complexité de l'âme humaine. Ça m'aide à tenir."