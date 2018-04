Ce premier opus est une sélection d'émissions consacrées aux représentants originaux et actuels de la culture pop/rock. Bee Gees, Genesis, Queen, Radiohead, Pink Floyd ou Brigitte Fontaine apparaissent dans leurs différences mais, sous la plume de Michka, emmènent le lecteur à la découverte d’un univers homogène.

Dans la préface de son livre, Michka Assayas raconte une bien jolie histoire :

"Un jour de printemps, dans un petit hameau du sud de la région parisienne, un garçon de 9 ans tomba malade. C'était un dimanche. Il avait ce qu'on appelait, en ce temps là, une "crise de foie". On l'avait mis à la diète et il avait dû rester couché dans sa chambre. Il n'y avait rien à faire à part regarder par la fenêtre le même morceau de ciel immobile. Heureusement, le transistor était posé sur la table de chevet. En tournant le bouton, le garçon pouvait entendre une station qui s'appelait la BBC. On lui parlait dans une langue à laquelle il ne comprenait rien, l'anglais. C'était celle des chansons qui le faisaient voyager bien loin de chez lui. Ce midi-là, une voix ennuyeuse discourait sans fin. Elle s'interrompait parfois, trop rarement, pour céder la place à des chansons vieillottes. Soudain une agitation envahit la pièce, un grésillement, un rythme saccadé, une respiration menaçante. C'était le nouveau 45-tours des Rolling Stones, "Jumpin' Jack Flash". Il venait de sortir en Angleterre et personne ne l'avait encore entendu en France. Du transistor à l'enfant, un premier fil magique se tendit."

A la radio, la règle est de parler comme on écrit. J'ai quant à moi cherché une autre voie: écrire comme je parle.

Very Good Trip c'est surtout et avant tout la musique et les choix de Michka

