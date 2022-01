Utilisé au départ par les imprimeurs, le nuancier Pantone est devenu l'outil de référence des professionnels des tendances et des créateurs. Et depuis plus de 20 ans, c'est cette société américaine située au fin fond du New Jersey qui décrète quelle sera la couleur tendance de l'année.

Pour nous éclairer sur le sujet, Ali Rebeihi a invité dans un Grand Bien Vous Fasse consacré à la couleur, le designer Jean-Gabriel Causse, qui conçoit des couleurs dans tous les univers, architecture d'intérieur, textile, produits de grande consommation.

Pantone, kézako ?

"Pantone, au départ, c'est un nuancier explique le designer. Un nuancier qui a été fait de façon très arbitraire, très mathématique puisque les couleurs ont été choisies par un ordinateur." Le nuancier compte environ 3000 couleurs. Tous les coloristes le disent, c'est peu, il en manque énormément. "Mais c'est déjà pas mal" reconnait Jean-Gabriel Causse.

Depuis 22 ans, chaque année, Pantone lance la couleur de l'année. "C'est de plus en plus suivi," souligne Jean-Gabriel Causse qui remarque que les couleurs sont de plus en plus puissantes. "L'année dernière, c'était un jaune très fort "Illuminate Yellow". Cette année, on est sur le Very Peri." Autrement dit, c'est le violet du costume de Prince dans Purple Rain ou la veste du Joker dans Batman.

"Nous entrons dans un monde de changements sans précédent. Cette couleur exprime une attitude vive et joyeuse et une présence dynamique qui encourage la créativité courageuse et l’expression imaginative". Voilà comment la directrice générale du Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman décrit le Very Peri dans le communiqué officiel.

Que ce soit l'art, la peinture, la décoration, l'architecture, la publicité, nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures, "tout est régi par le code non écrit de la couleur" rappelle l'historien spécialiste des couleurs, Michel Pastoureau. Nous sommes influencés par les couleurs, bien plus que nous le pensons et de nombreuses d'études scientifiques montrent les influences psychiques et physiologiques des couleurs.

Parmi les expériences et études réalisées, Jean-Gabriel Causse a un faible pour celles réalisées avec la couleur rose : "Quand vous regardez un aplat de couleur rose, plein de zones s'illuminent dans votre cerveau. On ne sait pas trop bien encore ce que ça veut dire. On est au début des neurosciences, mais quand vous regardez des images d'enfants qui sourient, donc une image de bonheur, on constate que vous activez à peu près 95% des mêmes zones de votre cerveau.

L'expression voir la vie en rose est scientifiquement prouvée.

On pourrait donner des exemples similaires pour chaque couleur. Ainsi la couleur idéale pour lire, c'est le vert. Ce n'est donc pas un hasard si beaucoup d'entre nous aiment aller lire dans un jardin public, sur un banc : "C'est la couleur qui à la fois active, de façon très caricaturale, votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche. Donc, vous êtes à la fois concentré et créatif." Il n'en sera pas de même si vous ouvrez un bouquin en bord de mer. Entouré de bleu, vous risquez de vous endormir au bout d'un quart d'heure.

Le peintre Eugène Delacroix parlait lui du "don magique de la couleur". Selon lui, la couleur ne s'adresse pas à notre intelligence, mais à notre sensibilité.

Laissons venir la couleur en nous

En laissant la couleur nous remuer et toucher la profondeur de notre âme. Elle nous émeut. Elle nous met en mouvement et nous fait entrer dans la joie la plus pure. Laissez la couleur venir en nous, c'est se laisser emplir par la vie

disait Henri Matisse. Oser la couleur. Pas toujours évident, que cela soit dans nos choix vestimentaire ou en décoration, on craint tous la faute de goût. Et pourtant nous avons tous fondamentalement besoin de la couleur : "Si on a peur de la faute de goût, souligne Jean-Gabriel Causse, c'est parce qu'on se met dans le cerveau des autres alors qu'il faut se mettre dans son propre cerveau. Chacun a son parcours par rapport à la couleur, il y a des couleurs qui vous font du bien par votre éducation, par vos expériences. Il faut écouter votre cerveau. Vous avez une petite voix intérieure, un petit ange gardien qui vous dit 'cette couleur vous va bien'.

Si une couleur vous va bien, vous rayonnerez dedans. Et ce sera beau chez vous.

Si dans les années 2000, le noir dominait dans nos armoires via la mode, la couleur fait aujourd'hui son grand retour. "Ce ne sont pas encore des couleurs très, très vives, regrette le spécialiste des couleurs, mais c'est déjà mieux. Je vous assure qu'il y a quatre, cinq ans, dans ce studio on aurait tous été en gris ou en noir. Donc, la couleur revient et tant mieux."

Varier les couleurs

Dans les appartements, c'est plutôt le blanc qui l'emportait ces dernières année. Et puis sont arrivées les taches de couleur. Un mur par-ci, un mur par-là. Pas beaucoup plus, de peur de se lasser. "S'il n'y a qu'une couleur chez vous, vous allez vous en lasser, confirme l'architecte d'intérieur". N'oublions que nous sommes des animaux, juste un peu plus civilisés et encore, depuis peu de temps à l'échelle de la planète. Lorsque nous vivions dans la nature, nous étions au milieu de toutes les couleurs. Nous avons donc besoin de toutes les couleurs.

Pour terminer quelques conseils de Jean-Gabriel Causse pour mettre de la couleur dans notre environnement :

Vous pouvez jouer la couleur par les tapis, par les rideaux ou par votre couette, les coussins, etc.

Si vous pouvez repeindre : aujourd'hui, le prix de la peinture a vraiment baissé, donc ce n'est pas très compliqué de repeindre un mur

Dernier recours : votre fond d'écran d'ordinateur, changez le régulièrement. Vous aurez l'impression de recommencer une nouvelle journée

Quelle couleur pour quelle pièce :

Pour la cuisine, le rouge ouvre l'appétit

Pour une pièce sombre, le jaune l'illuminera

Pour la salle de bain, avec du turquoise vous aurez votre petit lagon à la maison

