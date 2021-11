Le styliste et designer Virgil Abloh est décédé dimanche à 41 ans. En quelques années, le directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton a marqué le monde de la mode par sa créativité et ses multiples partenariats détonants. Retour sur une carrière fulgurante.

Virgil Abloh à la fin d'un défilé Louis Vuitton en juin 2019. © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

En 41 ans, il aura eu mille et une vie. Le styliste américain Virgil Abloh est décédé dimanche, après s'être battu pendant deux ans contre un cancer. Le directeur artistique des collections homme de la maison Louis Vuitton était marié et père de deux enfants, Lowe et Grey Abloh. Dans l'univers de la mode, il laisse derrière lui sa patte unique sur un streetwear de luxe, des partenariats décadents et des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Sa route vers le succès dans la mode n'était pourtant pas toute tracée. Virgil Abloh, né le 30 septembre 1980 à Rockford dans l'Illinois de parents ghanéens, était un grand fan de hip-hop. Il avait commencé par se tourner vers la musique en étant DJ au lycée. Il avait ensuite intégré l'Université du Wisconsin et en était ressorti diplômé en génie civil puis s'était tourné vers l'architecture à l'Illinois Institute of Technology.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Kanye West

Très vite, il parvient à combiner ses deux passions : la musique et le graphisme. Dès le début des années 2000, il est repéré par Kanye West, qui est autant un musicien de génie qu'une marque, et devient consultant artistique du rappeur. Il le conseille notamment sur ses pochettes de disques et les scénographies de ses concerts. En 2011, il est même nommé aux Grammy Awards dans la catégorie meilleure pochette d'album pour Watch The Throne.

En 2009, il fait un pas de plus vers la mode en effectuant un stage chez Fendi, toujours aux côtés de Kanye West.

Virgil Abloh au festival Something in the water en avril 2019 à Virginia Beach. © AFP / Brian Ach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Off-White

En 2012, Virgil Abloh se lance pleinement dans l'univers de la mode en créant un premier label, Pyrex Vision. En se contentant toutefois d'apposer le logo de sa marque sur des vêtements Champion et des chemises Ralph Lauren, vendus plus chers, il crée la polémique. Un an plus tard, changement de stratégie, il lance Off-White, fondée sur la culture "street", et s'impose rapidement par la force de son graphisme. La marque évolue ensuite vers des créations plus "couture" et le styliste devient le roi du streetwear de luxe. En 2015, la marque fait même partie des finalistes du prestigieux prix LVMH. En 2017 et 2018, il reçoit le prestigieux British Fashion Awards "Urban Luxe" award.

Mordu des réseaux sociaux, il avait 6,5 millions d'abonnés sur Instagram et 10,6 millions pour sa griffe Off-White.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nike

Depuis 2016, Virgil Abloh collabore régulièrement avec Nike pour créer des pièces détonantes. Grâce à ce partenariat, il revisite dix des modèles emblématiques de la marque, comme les célèbres Air Jordan mais aussi les Converse. En 2018, il crée même une paire de crampons Nike, portés par Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe de la Ligue, le 31 mars. Sur les réseaux sociaux, la marque salue "un membre bien-aimé de la famille Nike, Jordan et Converse. Il était une force créative qui partageait la passion de défier le statu quo, mettre en avant une nouvelle vision, tout en inspirant plusieurs générations." "Repose en paix Virgil Abloh, personne n'oubliera l'impact que tu as eu. Que Dieu te bénisse mon ami", écrit pour sa part Kylian Mbappé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Virgil Abloh a également collaboré avec Champion, Timberland, Jimmy Choo, Levi's ou encore Evian.

Louis Vuitton

Repéré par LVMH, Virgil Abloh noue en mars 2018 un partenariat avec le groupe de luxe en devenant directeur artistique homme pour Louis Vuitton, l'un des postes les plus enviés du secteur de la mode et du luxe. Il avait estimé que sa nomination chez Louis Vuitton pouvait "montrer à une jeune génération qu'une personne à ce poste n'a pas à ressembler à un seul modèle", dans un monde de la mode souvent critiqué pour son manque de diversité. Ses défilés sont pris d'assaut, les jeunes rappeurs s'y pressent et il compte parmi ses fans Rihanna et Beyoncé.

Sa collection de janvier 2021 pour Louis Vuitton prend la forme d'une performance anti-raciste et anti-homophobe menée par des rappeurs américains. Virgil Abloh s'était interrogé sur comment les stéréotypes et les uniformes liés aux professions et aux modes de vie façonnent la personnalité, s'efforçant de changer ces idées préconçues. "La mode est un outil de la mise en forme de ces identités (...) De façon inconsciente, nous faisons confiance à une silhouette en costume et nous nous méfions en voyant le contour d'un sweatshirt à capuche", pouvait-on lire dans les notes qui accompagnent la collection.

En juin 2021, il défend la fluidité des genres et dans son film présentant la collection homme à Paris, ce sont des hommes qui portent des jupes et des robes inspirées tantôt de kilts, tantôt des tenues de kendo. "Ma génération ne croit pas aux frontières rigides entre les genres", assurait alors le styliste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ikea

Signe de la démocratisation de ses créations, Virgil Abloh a aussi prêté son inventivité au magasin d'ameublement suédois Ikea. La collection, intitulée "Markered", sort en novembre 2019. Il s'agit de 14 pièces dessinées par l'artiste : des chaises, un sac, un tapis, un lit, une horloge ou encore un miroir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La collection est tellement attendue que la mise en vente crée la cohue dans plusieurs magasins aux États-Unis, en Belgique et en Allemagne.