Le Louvre surfe sur la folie "Apes**t". Le clip tourné dans ses murs approche les 87 millions de vues sur Youtube pendant que le parcours proposé par le musée a lui été téléchargé plusieurs milliers de fois.

Beyoncé et Jay-Z dans leur clip Apes**t tourné au Louvre. (capture d'écran Youtube)

Après le clip, le parcours. Intitulé Jay-Z et Beyoncé au Louvre, ce guide téléchargeable sur le site internet du musée promet de "retrouver dans le musée les œuvres phares du clip Apes**t". En le suivant sur leurs téléphones, les fans du couple star du RnB peuvent admirer tour à tour la Vénus de Milo, le portrait d'une femme noire de Marie-Guillaume Benoist, les Noces de Cana de Véronèse ou encore, et bien évidemment, la Joconde de Léonard de Vinci.

Je ne la connaissais pas avant de regarder le clip. Ça me plait de la voir en vrai parce que je découvre une très belle oeuvre." - Clarisse, 14 ans, devant la Victoire de Samothrace.

Michel et ses deux amis sont venus de Bruxelles pour admirer Les Noces de Cana et les autres œuvres présentes dans le clip. © Radio France / Alexis Demeyer

Beyoncé et Jay-Z, "ambassadeurs du Louvre"

Six semaines après la sortie du clip, il est encore "difficile" pour le responsable de la communication du musée de "faire un bilan quantitatif" mais Adel Ziane avance un "bilan qualitatif". Selon lui, Apes**t "a piqué la curiosité du public" et _"_Beyoncé et Jay-Z sont des ambassadeurs qui poussent les visiteurs à regarder le musée sous un jour nouveau".

Ces prochaines semaines vous croiserez donc beaucoup de jeunes dans les galeries du musée, mais ce n'est pas seulement dû à la sortie du clip. En effet, sur les neuf millions de visiteurs qui se rendent chaque année au Louvre, la moitié a moins de 30 ans.