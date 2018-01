Des débats pour mieux s'entendre ! Ouest-France organise la première édition de Vivre Ensemble, au Couvent des Jacobins, nouveau Centre des Congrès de Rennes.

Vivre ensemble © Ouest France / France Inter

En ce début d’année, France Inter, fidèle à sa tradition, reprend les routes de France et s’installe dans une ville le temps d’une journée.

Nouveauté : à chaque étape, la chaîne se rapproche de la Presse Quotidienne Régionale

► 1ère étape – vendredi 19 janvier : Rennes

France Inter s’associe au quotidien Ouest-France qui organise ces Premières Assises nationales de la citoyenneté, au Couvent des Jacobins. Le temps d’une journée, les journalistes des rédactions de France Inter et d’Ouest-France collaborent et inversent leur rôle : écrire un article pour les uns et une chronique pour les autres !

7h-9h : Le 7/9 de Nicolas Demorand en public et en direct du Couvent des Jacobins. Nicolas Demorand et toute l’équipe de la matinale s’installent dans la Nef du Couvent des Jacobins pour une matinale spéciale autour de la citoyenneté et le vivre ensemble, avec l’intervention des journalistes de la rédaction d’Ouest-France et de nombreux invités.

Gratuits et ouverts à tous, ces deux jours d’échanges et de réflexions ont pour objectif de réunir, autour de conférences et de rencontres privilèges, 4 000 participants citoyens par jour : grand public, acteurs de la société civile, professionnels et politiques pour débattre et contribuer à la réflexion et à la sensibilisation des citoyens.

► Redonner la parole à la société

Avec des intervenants de premier plan, Ouest-France, dans son rôle d’animateur de communautés attaché au débat contradictoire, apporte un événement de portée nationale autour du vivre ensemble dans toutes ses dimensions politiques, économiques, médiatiques, numériques, sociales, culturelles, intergénérationnelles…

Avec près de 10 conférences par jour dans 2 salles en simultané et la possibilité de prolonger la prise de parole des intervenants en rencontres privilèges dans des salles annexes, Vivre Ensemble permet de confronter les opinions et faire émerger les solutions. Parmi les thématiques des conférences : Travail : qu’est-ce qu’une « entreprise citoyenne » ? Économie : le modèle français est-il aussi généreux qu’on le dit ? Démocratie locale : quels nouveaux modèles au service de la citoyenneté ? La culture joue-t-elle son rôle au service du vivre ensemble ? Quelle politique citoyenne face à l’afflux de migrants ? Face à la monté des communautarisme, quelle laïcité ? Initiatives et solutions citoyennes...

Conçues comme une vitrine des expérimentations, ces assises ont pour objectif d’être un lieu de réflexion mais aussi de mise en avant de solutions innovantes via un Carrefour des initiatives et un Village en complément des débats ainsi qu’un appel aux projets citoyens et numériques (start-up).

Vivre Ensemble c’est aussi permettre à des citoyens engagés dans la vie associative de rencontrer des acteurs de renom et d’échanger avec eux. En marge des débats également, des expositions et des animations seront proposées dans le Couvent des Jacobins, une manière originale de découvrir ce nouveau lieu au cœur de Rennes.

► Pour assister à la matinale de France Inter, l’inscription en ligne à la journée du vendredi 19 janvier à Vivre Ensemble est obligatoire.

Inscription : http://evenements\.ouest\-france\.fr/vivreensemble/

La salle étant limitée à 300 places, seuls les 300 premiers présents le vendredi 19 janvier pourront assister à l’émission en direct. L’ouverture des portes se fera à partir de 6 h 30.