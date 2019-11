Cette application s'appelle Creative Stories, et son objetif est d'aider les parents à raconter des histoires à leurs enfants.

Creative Stories a été lancée par une start-up nantaise © Creative Stories

Pour le moment de l'histoire du soir, avec les enfants, les parents ont le choix entre :

laisser leurs enfants se débrouiller tous seuls

brancher un cd, ou une lecture toute faite, comme les podcasts Oli de France Inter. Les auteurs lisent leurs textes et on attend sagement que ça se termine.

lire eux-mêmes un livre

inventer une histoire de toutes pièces

C'est sur cette quatrième hypothèse que se fonde la proposition de Creative Stories. Elle mise sur l'idée de se servir d'un smartphone pour se passer des écrans. Paradoxal ? En tout cas, c'est vraiment coup de pouce en cas de panne d'inspiration.

Un écran pour se passer des écrans le soir ?

Ce n'est pas un jeu à télécharger pour les enfants, c'est une banque de sons et de bruitages pour construire les récits. L'outil circule déjà chez les professionnels de la petite enfance et s'ouvre désormais au grand public.

Olivier Daniel, le concepteur de l'appli, propose ces outils, pour compléter ou relancer une histoire en cours.

Creative Stories propose des sons sur plusieurs thématiques pour aliment toutes sortes d'histoires / Creative Stories

Soit on a déjà son héros, une action et un décor, et on sait où l'on va et auquel cas, on joue les sons de l'application au fur et à mesure de leur apparition dans le récit.

Soit on est en panne sèche, et on lance un son au hasard, pour se donner une idée, pour faire rebondir les enfants qui écoutent.

"A priori, il n'y a aucune raison pour que les enfants aient le nez sur l'écran du smartphone, et les parents non plus" explique Olivier Daniel.

L'appli propose plusieurs thématiques, pour ouvrir sur le monde de la jungle, de l'espace, des super-héros, ou d'autres encore. C'est gratuit, au début, en tout cas. De nouveaux sons et nouvelles thématiques peuvent être récupérés ou achetés dans les stores.

Visuellement, l'appli ne présente pas d’intérêt particulier, rien de spectaculaire qui attirerait le regard des enfants.