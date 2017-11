Après sa série sur Pablo Picasso avec Julie Birmant, Clément Oubrerie s’attaque au philosophe du XVIIIe siècle pour en faire un personnage très vivant. Une biographie assez libre pour évoquer notre époque liberticide.

J’ai vu le peuple gémissant sous un rigoureux esclavage, j’ai vu dans ce temps redoutable le barbare ennemi de tout le genre humain exercer dans Paris, les armes à la main, une police épouvantable…

Un libelle placardé sur les murs de la capitale au XVIIIe siècle ne pouvait passer inaperçu. Son auteur a eu vite fait de se retrouver en prison… Surtout quand celui-ci, François-Marie Arouet, dit Voltaire a prôné la liberté d’expression à un officier de police quelques jours auparavant.

Après avoir purgé sa peine, le jeune penseur se lance dans le théâtre, et la poésie. Dans Voltaire amoureux, on suit le futur auteur de Candide, dans son évolution littéraire, artistique et philosophique. Souvent amoureux, et ayant une assez haute idée de lui-même, il n’hésite pas à se fâcher pour faire avancer la cause laïque. Un parcours toujours raconté de façon souvent drôle, et instructive.

Les attentats qui ont touché Paris à l’origine d’une BD sur Voltaire

L’état d’urgence post attentat de novembre 2015 a bousculé Clément Oubrerie. Le dessinateur a alors voulu questionner les notions de laïcité et d’état de droit… Et c’est du côté de Voltaire qu’il a trouvé une réponse moderne, philosophique et humaine.

Il a lu quelques biographies et il s’est lancé. Toujours avec la même approche que pour Picasso. Soucieux de parler autant de son personnage que de son milieu, et de son siècle. Il fait de ce philosophe, un personnage terriblement humain.

J'ai aussi voulu à travers le parcours de Voltaire raconter le Paris du XVIIIe siècle

Clément Oubrerie :

Voltaire faisait au départ des vers des mirliton, et était très épris de lui-même

Clément Oubrerie :

La leçon de dessin de Clément Oubrerie

Comment j’ai dessiné Voltaire amoureux :

