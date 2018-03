Poète, dramaturge, historien, pamphlétaire et philosophe du siècle des Lumières, Voltaire nous semble plus que jamais nécessaire, non seulement pour ses messages humanistes mais aussi pour ses aptitudes à la résilience et au bonheur. Sur le site de France Inter, retrouvons des étapes clés de la vie de l'écrivain.

Reproduction d'un portrait non daté de Voltaire. © AFP / ARP

Né en 1694, à la fin du dix-septième siècle, François-Marie Arouet entre dans le dix-huitième siècle avec un tempérament indomptable, une plume fort habile et… des idées dissidentes. En 1718, il prend le pseudonyme de Voltaire, peut-être formé à partir d'Airvault, nom d'une cité médiévale du Poitou où vivaient ses ancêtres.

Poète, dramaturge, conteur, historien, écrivain polémiste, il est l’un des plus célèbres philosophes des Lumières, connu de son vivant à travers toute l’Europe. Aujourd'hui, il continue de nous enseigner à réfléchir et à douter.

Les biographies et les ouvrages contradictoires ne manquent pas au sujet de Voltaire, mais force est de constater que ses écrits nous font toujours vibrer alors que certains événements aujourd'hui nous font redouter le retour de l’obscurantisme.

Retrouvons sur le site de France Inter quelques étapes clés de la vie de l'écrivain, marquée par l'engagement et la recherche de la liberté.

L'anticléricalisme

L'écrivain engagé qu'est Voltaire est bien connu pour son combat contre l’intolérance religieuse ; quoique déiste, il reste, par nature, férocement anticlérical.

Son expression "l'Infâme" qui désigne la religion a été exhumée de ses derniers écrits personnels, après son décès.

Voltaire (Carnets personnels)

Il faut séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement.

Dans son combat contre la religion, il ne s’agit pas tant pour Voltaire de mener bataille en faveur d’un idéal abstrait, que d’influer sur les débats juridiques de son temps.

Pour en parler, l'écrivain André Versaille, biographe de Voltaire, est l'invité de Jean Lebrun dans l'émission Voltaire et la religion.

Voici un montage de quelques minutes, réalisé à partir du film franco-suisse, Voltaire et l'Affaire Calas, réalisé par Francis Reusser et écrit par Alain Moreau en 2007, avec Claude Rich dans le rôle de Voltaire.

André Versaille

C'est l'un des premiers qui va écrire une histoire universelle… chaque fois qu'il aborde une question, il l'aborde par un biais qui nous la rend tout à fait actuelle.

Bien avant l'invention du mot laïcité, Voltaire défendait cette notion en la nommant tolérance.

la liberté avant tout

Influencé par la culture classique qu'il reçoit chez les Jésuites, le jeune François-Marie Arouet croit donc en l'existence d'un dieu, mais se plaît toutefois au libertinage mondain. Plus tard dans sa vie, son œuvre dévoile une place particulière accordée aux femmes et certaines de ses pièces de théâtre, par exemple, sont dédiées aux vies exceptionnelles de femmes de pouvoir de civilisations orientales.

Mais la grande passion de sa vie sera Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, femme de science qu'il vénérera même après leur séparation.

France Inter vous propose de découvrir cet épisode plus intime de la vie de Voltaire, dans l'émission Autant en emporte l’Histoire avec la fiction Voltaire et Émilie du Châtelet : une leçon de bonheur, suivie d'un entretien avec un autre biographe de Voltaire, François Jacob, maître de conférences à l'université de Franche-Comté et ancien conservateur de l'Institut et Musée Voltaire de Genève.

Vous pouvez écouter en avant-première un extrait de cette fiction, écrite par Christine Spianti et réalisée par Pascal deux, diffusée le dimanche 4 mars 2018 de 21h à 22h :

Le polémiste

Indigné par l'intolérance religieuse et la justice expéditive, Voltaire se fera un devoir d'alerter l'opinion publique sur des affaires : l'affaire Calas, l'affaire Sirven ou encore l'affaire La Barre ; sa notoriété lui permettra de voir les victimes réhabilitées.

L'émission de Jean Lebrun, La Marche de l'Histoire, concerne l'affaire Calas et nous permet d'entrevoir l'esprit de Voltaire, à travers le prisme de l'un de ses biographes, Benoît Garnot, qui considère le philosophe à l'aune de son abondante correspondance, où la personnalité complexe de l'homme surgit plus clairement.

Benoît Garnot

Sa correspondance est immense et on peut y trouver énormément de choses qui ne correspondent pas toujours à l'image qu'on se fait de Voltaire.

En 1763, Voltaire publia un Traité sur la Tolérance, véritable plaidoyer pour la réhabilitation de Jean Calas, accusé à tort d'un meurtre au mobile religieux.

Jean Lebrun

Après les attentats des 7 et 8 janvier 2015, en France, les ventes de ce livre se sont envolées, spontanément, comme si la France de Voltaire et de de Dreyfus, qui savait qu’elle était la cible des assassins, revenait spontanément à l’affaire Calas comme à une source.

Son engagement pour défendre la liberté d'expression et combattre l'injustice durera jusqu'à son dernier souffle, en 1778.

Voltaire

Il faut dans cette vie combattre jusqu’au dernier moment.

Sa vie sera marquée par le désir de liberté, pour lui mais aussi pour les autres, et la réflexion qu’il a mené sur la condition humaine, nourrie des idées nouvelles, s'est révélée, par moments, visionnaire.