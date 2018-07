Pas si facile, vous verrez… Pourtant, c'est sûr, vous connaissez les réponses !

C'est l'été ! Vous êtes sur la route des vacances ? Voici les blindtests "made in Blockbusters" pour jouer avec vos amis / votre famille ! © Getty / xavierarnau

Chaque jour, dans l'émission Blockbusters animée par Frédérick Sigrist, est concocté un nouveau blindtest sur un thème de la popculture. Vous aussi, tentez de reconnaître les œuvres citées...

Et pour vous aider, quelques indices :

les réponses sont - comme le nom de l'émission l'indique - des œuvres célèbres. Des monuments, vraiment. les réponses sont au choix, un film, une série, un jeu vidéo ou un dessin animé.

Blindtest "De quel superhéros on parle ?"

Les héros de DC Comics ont été adaptés en films, en série, en dessins animés. Saurez-vous retrouver de quelle version on parle ?

3'34 Blindtest "De quel superhéros on parle ?"

► (RE) | Blockbusters sur DC Comics - avec Xavier Fournier, Pierre Bisson, Arnaud Tomasini, Claire Regnaut

Blindtest "grands monarques de la chanson"

Des rois, des reines, des princesses... À vous de les reconnaître !

1'40 Blindtest "grands monarques de la chanson"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters sur Queen - avec Marie Berginiat, Richard Gaitet et Thomas Jamet

Blindtest spécial "séries sur les familles heureuses américaines"

Parce que le bonheur, c'est bien aussi

2'37 Blindtest spécial "séries sur les familles heureuses américaines"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters sur La Petite maison dans la prairie - avec Benoît Lagane, Séverine Barthes et Camille Dupuy

Blindtest consacré aux jeux vidéos auxquels on n'a pas trop envie de jouer à côté de ses parents

Ça vous est déjà arrivé, non ?

1'55 Blindtest consacré aux jeux vidéos auxquels on n'a pas trop envie de jouer à côté de ses parents

► (RE)ECOUTER | Blockbusters sur GTA - avec Carole Quintaine, Olivier Mauco, Christopher Klippel, Olivier Bénis

Blindtest spécial "films d'horreur cultes"

L'émission était consacrée au maître de l'horreur américain : Stephen King. Le blindtest concocté par l'équipe de Blockbusters est particulièrement difficile à résoudre... Relèverez-vous le défi ? À l'antenne, les invités qui tentent d'y répondre (et qui se prennent les pieds dans le tapis) sont cette fois-ci Christophe Fiat, Julien Bisson et Jean-Baptiste Toussaint.

3'04 Blindtest spécial "films d'horreur cultes"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters sur Stephen King.

Blindtest spécial "futur de merde"

Des films qui nous prédisent horreur et malheur pour un avenir plus ou moins lointain, il y en a pléthore ! Saurez-vous reconnaître ceux-ci ?

1'11 Blindtest spécial "futur de merde"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Matrix - les invités qui tentent de répondre au blindtest sont Pierre-Simon Gutman, Michael Ghennam, Anaïs Bordages, Nico Prat.

Blindtest spécial "darons du rap français"

Des classiques que vous trouverez assez probablement dans vos souvenirs des années 1980 et 1990... ♪

2'26 Blindtest spécial consacré aux darons du rap français

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Eminem - les invités Fred Musa, Yérim Sar, Jean-Baptiste Toussaint

Blindtest spécial "séries françaises qui s'exportent vachement bien"

Facile !

1'50 Blindtest spécial "les série françaises qui s'exportent vachement bien"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Netflix - les invités étaient Marie Turcan, Redwane Telha, Alain Carrazé, Romain Nigita et Aurélia Baranes

Blindtest spécial "mascottes de jeux vidéos"

Non, jamais vous n'entendrez la musique de Téléachat. Même si, je vous l'accorde, parfois ça y ressemble pas mal.

2'37 Blindtest spécial "mascottes dans les jeux vidéos"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Super Mario - les invités étaient : Marcus, Julien Chièze, Olivier Bénis, Rui Pascoal

Blindtest spécial "dieux"

Où il y a un ou plusieurs dieu(x) donc et où, le plus souvent, ça swingue ! Qui l'eut cru ?

2'36 Blindtest spécial "dieux"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : la bible - les invités : Anne-Marie Baron, Esther Degbe, Jaco Van Dormaël, Nico Prat

Blindtest spécial "océans"

Une petite touche de frais pour tous ceux qui passent l'été à travailler…

1'49 Blindtest spécial "océans"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : James Cameron - Avec Anne-Marie Baron, Esther Degbe, Jaco Van Dormaël, Nico Prat

Blindtest spécial "héros jaunes"

Ils sont jaunes. Que dire de plus ?

2'51 Blindtest spécial "héros jaunes"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : les Simpson - Avec Véronique Augereau, Philippe Peytheu, Alain Carrazé, Romain Nigita

Blindtest spécial "pirates"

Des œuvres dont les héros, à défaut de respecter la loi, sont éminemment sympathiques !

1'58 Blindtest spécial "pirates"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : One Piece - Avec Benoît Huot, Djamel Rabahi, Ewenae, Claire Solery

Blindtest spécial "grandes figures féminines du gaming"

Indice : il y a le premier héros de jeu vidéo féminin (mais pas féministe)

2'45 Blindtest spécial "grandes figures féminines du gaming"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Tomb Raider - Avec Carole Quintaine, Alexandre Serel, Olivier Bénis

Blindtest spécial "morceaux punk et métal cultes"

Évidemment, c'est plus facile si vous êtes un peu familier de l'univers du punk et du métal... Sinon, avoir le goût du risque et de l'aventure !

2'18 Blindtest spécial "morceaux punk et métal cultes"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : AC/DC - Avec Philippe Manoeuvre, Dedo et Waxx

Blindtest spécial "John Williams"

Indice : non, même s'il a très souvent collaboré avec Steven Spielberg, il n'y a pas ici QUE des films de Spielberg.

2'03 Blindtest spécial "John Williams"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Steven Spielberg - Avec Nico Prat, François Barge-Prieur, Thomas Fouet qui ont un peu honte, quand même.

Blindtest spécial "superhéros"

Indice : il ne s'agit pas que des Avengers !

2'59 Blindtest spécial "superhéros"

► (RE)ECOUTER | Blockbusters : Marvel - Avec Philippe Guedj et Eric Delbecque