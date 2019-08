Netflix a annoncé ce mardi l'annulation de la production de la saison 3 de sa série The OA, considérée comme l'une des plus fascinantes et étranges que la plateforme a hébergé. Pour compenser, voici une sélection de programmes parfois fascinants, parfois dérangeants voire inregardables, mais toujours étonnants.

Le siège de Netflix... qui est aussi le décor du plus étrange programme que l'on puisse y trouver © AFP / Ryan Anson

Des séries originales comme Orange is the new black, La Casa de Papel ou Black Mirror, des films et téléfilms inédits et des grands classiques comme Glee ou Friends : le catalogue de Netflix regorge de programmes à succès, de séries de qualité et de films qui ont fait les beaux jours du box office. Mais pas seulement. En allant fouiller dans les catégories, parfois surprenantes, du service payant de vidéo à la demande, on découvre des programmes qui se démarquent par leur originalité, leur format... voire leur côté expérimental ou dérangeant. Nous en avons sélectionné dix, du plus "habituel" au plus difficile à regarder.

1 - En verre et contre tous

Passons outre le jeu de mots de la version française du titre de cette émission de télé réalité, nommée "Blown Away" en VO. Vous connaissiez les concours de cuisine ? D'enchères ? De tatouage ? Voici un concours de souffleurs de verre, raconté et monté à la façon d'un "Top Chef". Aussi prenant que celui-ci, la poésie du verre soufflé en plus. Attention à la casse !

2 - Aggretsuko

Ne vous fiez pas à l'allure tout mignon de Mlle Restuko, ce panda roux tout content d'avoir décroché un CDI dans une grande entreprise. Car "Aggrestuko" est une série animée pour adultes, sur les travers de la vie en entreprise. Une série hilarante au propos acerbe et caustique, et surtout totalement survoltée : une grande partie de la bande son est faite... de heavy metal.

3 - Awake : the one million dollar game

"Awake", c'est le mélange de Koh Lanta et du Bigdil. Ce jeu américain produit par Netflix propose à ses candidats de gagner un million de dollars en réalisant des épreuves d'adresse et de concentration assez simples. Petit détail : avant d'entrer sur le plateau, ils ont passé 24 heures à compter des pièces de monnaie (leur million de dollars potentiel) sans relâche. Le résultat est à la fois amusant lorsqu'on voit les candidats lutter... et déroutant, quand on se met à leur place en imaginant leur niveau de fatigue.

4 - Tickled

C'est le programme qui a été le plus cité lorsque nous avons demandé, sur Twitter, quel était le programme le plus étonnant de Netflix.

Tenez-vous bien : "Tickled" est un documentaire très sérieux sur... les concours de chatouilles. Car cette pratique existe, consistant à résister le plus longtemps possible à des chatouilles prolongées. Mais David Farrier, le journaliste qui a eu l'idée de ce sujet étonnant, ne s'attendait pas à tomber sur un tel univers, à la fois extrêmement vaste et totalement fermé. Un documentaire qui vire au thriller. Et tout y est vrai.

5 - The Push

Derren Brown est un mentaliste connu pour ses expériences extrêmes : il s'était notamment fait connaître en essayant la roulette russe, en direct, à la télévision. Dans ce film conçu pour Netflix, il tente une nouvelle expérience dont le cobaye est un jeune homme filmé en caméra cachée qui ignore être entouré uniquement de comédiens. Par un procédé de mensonges et de manipulations, Derren Brown montre comment il est possible de pousser un homme au meurtre par le simple fait de la pression sociale. Aussi dérangeant que fascinant.

6 - Anima

Anima est un "one-reeler", qui tire son nom du format des bobines de l'époque du cinéma muet, capables de contenir 12 minutes de film maximum. Publié le 27 juin dernier, ce court-métrage de Paul Thomas Anderson se développe sur une musique de Thom Yorke, le chanteur du groupe Radiohead ("Anima" est aussi le titre de son nouvel album solo). Comme à l'époque, ce film a été tourné sur une seule bobine et dans l'ordre des séquences. Un film dystopique qui plante une ambiance inquiétante.

7 - The Bomb

Conçu à la base comme une installation artistique montrée dans des festivals, ce film, sur une bande sonore du groupe The Acid, est un montage de plus d'une heure d'images en lien avec la bombe atomique. Sans narration, il suffit à donner une impression globale de malaise... mais suffisamment réussie pour tenir le spectateur en haleine.

8 - Moving Art

Contrairement à ce que son nom indique, "Moving Art" n'est pas une série sur l'art... mais sur la nature. Elle est réalisée par Louie Schwartzberg, dont la spécialité est de filmer... les fleurs. Sa série "Moving Art" s'intéresse aux merveilles naturelles du monde, que le cinéaste a choisi de montrer en longueur. Dans chaque épisode des deux saisons, pendant vingt-cinq minutes à peu près, sur fond musical et sans commentaire, il n'y a rien d'autre à voir que la nature.

9 - Une cheminée à la maison

Pas de mensonge dans le titre de ce programme : il vous propose bel et bien d'avoir... une cheminée à domicile. Ce grand classique de l'époque des cassettes vidéo existe aussi de façon dématérialisée sur Netflix. Pendant une heure, ce programme vous propose un plan fixe sur un feu de cheminée. Petit détail appréciable : on entend le feu crépiter à merveille. Et notez qu'il en existe deux versions supplémentaires, avec du bois de bouleau ou dans un bidon. Le programme a même sa propre bande-annonce Netflix.

10 - Example Show

Si ce programme n'était pas un simple test technique de Netflix, il pourrait s'agir d'un court-métrage expérimental ou d'une séquence parodique complètement déjantée, façon "Too Many Cooks" de la chaîne américaine Adult Swim. Pendant dix minutes, dans un décor paradisiaque (qui est en fait le siège de Netflix aux États-Unis), on voit un acteur plonger sa main dans une fontaine, faire le moonwalk avec un ordinateur portable à la main, etc. La séquence se termine par un étrange montage et un monologue dont on ne comprend pas grand chose. Et les quatre épisodes, répartis en deux saisons, montrent tous la même chose. Dernier point : cet "example show" n'est accessible que par lien direct.

11 (Bonus) - Netflix Live

C'était le poisson d'avril de Netflix en 2017 : un programme d'une heure en direct. Le comédien Will Arnett, connu notamment pour la série Arrested Development, présente ce programme qui consiste en une série de commentaires en direct tous plus fascinants les uns que les autres : une partie de démineur sur un ordinateur, un combat de pouces, un puzzle ou des crayons taillés à la chaîne. Dommage que ce programme ait été annulé sitôt publié. Heureusement, il en existe encore une trace sur YouTube.