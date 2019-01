Un écrivain. 10 livres. 24 jurés. C'est la recette d'un prix littéraire unanimement respecté et qui entame sa 45e édition. Pour faire partie de l'aventure, envoyez dès maintenant votre candidature. A vos claviers

Le prix du Livre Inter 2019 © Getty

Faites partie du jury

Ils seront 24 le 9 juin prochain à débattre pour désigner le 45e lauréat du Prix du Livre Inter. 12 hommes, 12 femmes et peut-être vous. Vous avez quelques semaines pour nous parlez de vous.

Quel lecteur êtes-vous ? Quelles sont vos lectures ? Pourquoi voulez-vous devenir juré du Livre Inter ?

Racontez-nous. Racontez-vous !

►►► Envoyez votre candidature

Prenez le temps de nous écrire longuement pour nous parler de vous et des livres qui vous accompagnent.

Le président

L'édition 2019 du prix littéraire de France Inter sera présidée par un jeune et excellent raconteur d’histoires... en bandes dessinées. Né en 1978 à Paris, Riad Sattouf passe son enfance entre la Libye de Kadhafi, la Syrie d' Assad et la France de Mitterrand. Une période d'aventures et de voyages qu’il raconte dans L’Arabe du futur, une série dont les quatre premiers tomes parus depuis 2014 se sont écoulés à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde et on été traduits en 24 langues.

Riad Sattouf, qui rêvait de devenir pilote d’avion, dessine depuis tout petit et commence à publier des albums qu'il écrit et dessine seul au début des années 2000. Les pauvres aventures de Jérémie, Pascal Brutal, Retour au collège, Manuel du puceau sont publiés en quelques années. Il démarre en 2004 la vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo, dans lesquelles il saisit les conversations d'ado, d'élèves, ou de parents dans les lieux publics. Ces planches quasi sociologiques seront rassemblées dans trois volumes publiés à l'association. La jeunesse est le terrain de jeux favori de Riad Sattouf. Ces dernières années, il a d’ailleurs publié, dans l’OBs puis en albums, Les Cahiers d’Esther, chroniques de la vie d’une véritable adolescente qu’il espère suivre jusqu’à ses 18 ans. L'auteur de BD est également cinéaste: Il est entre autres le réalisateur des Beaux gosses en 2009 qui a révélé le comédien Vincent Lacoste.

LIRE | Riad Sattouf : "Montrer le monde à hauteur d’enfant le rend moins dramatique"

Le calendrier

Du jeudi 31 janvier au mardi 26 février inclus : réception des candidatures au jury.

réception des candidatures au jury. Jeudi 21 mars : Réunion des lecteurs de lettres en vue du choix des jurés.

Réunion des lecteurs de lettres en vue du choix des jurés. Début avril : annonce du nom des 24 jurés et des 10 livres en compétition.

annonce du nom des 24 jurés et des 10 livres en compétition. Début avril : envoi des livres au (ou à la) président(e) du jury et aux 24 jurés.

envoi des livres au (ou à la) président(e) du jury et aux 24 jurés. Dimanche 9 juin : délibérations.

délibérations. Lundi 10 juin : annonce du livre primé.

Aller + loin