Libération et France Inter publient en décembre 2017 un hors-série de plus de 100 pages sur le thème de l’intelligence artificielle, dont la Une et les ouvertures de chapitre ont été confiées au dessinateur Enki Bilal.

Depuis quelques mois, plus un jour sans que ces deux lettres « IA » ne s’invitent dans les médias.

Le grand public commence à se familiariser peu à peu avec cette notion d’intelligence artificielle qui s’est développée bien avant que nous ayons pris conscience de son ampleur, de ses applications et de ses enjeux.

Il semble bien que notre perception de ces intelligences artificielles ait quitté le champ de la science-fiction pour entrer de plein pied dans la réalité de nos technologies et de nos usages quotidiens.

C’est ce que vous propose de découvrir ce Hors-Série avec toutes les équipes de Libération et de France Inter qui se sont mobilisées pour vous proposer un panorama très large et vivant de ces IA qui nous fascinent, nous interpellent et nous posent question.

Mathieu Vidard

Où en est la recherche ? Qu’est-ce que le «deep learning» ? Quel sera l’impact de l’IA sur le travail, la santé, les transports, les loisirs ou les libertés publiques… Va-t-on vers un futur sans âme dominé par des machines ou l’homme saura-t-il tirer le meilleur de ces nouveaux outils ?

A travers des reportages aux Etats-Unis ou en Europe, des enquêtes et interviews, la rédaction de Libération et Mathieu Vidard de France Inter vous proposent un voyage complet au cœur de l’IA.

Cédric Villani, Enki Bilal, Yann LeCun, la présidente de la Cnil Isabelle Falque-Pierrotin, des chercheurs, sociologues et artistes viennent enrichir de leur réflexion le travail de nos journalistes.

Nombre d’entre eux seront d’ailleurs présents le 24 janvier 2018 lors du forum organisé dans les locaux de Radio France.

Autant de thèmes et de questions auxquels Le hors-série tentera d'apporter quelques réponses :

On est entré dans un monde de science-fiction

Une société privée d’Internet, des IA sans mémoire, une technologie à réinventer… Tels sont les thèmes de «Bug», le dernier album d’Enki Bilal. Rencontre avec l'artiste qui signe également la une de notre hors-série.

C’est une poupée qui fait non... non... non... non...

Coucher avec un robot, avoir un ou une esclave sexuelle à sa disposition... Un fantasme bientôt réalité? A voir...

Il faut s’attendre à des détournements de systèmes autonomes…

