Une œuvre d'Andy Warhol vient de battre lundi des records aux enchères, mais ce n'est pas le tableau le plus cher de l'histoire. Si vous n'avez pas manqué une vente aux enchères ces dernières années, testez vos connaissances avec ce quiz.

Une œuvre Michelangelo présentée chez Christie's en avril 2022 © AFP / Emmanuel DUNAND / AFP

195 millions de dollars. C'est le prix auquel a été adjugé lundi à New York chez Christie's le célèbre portrait de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn", datant de 1964, signé de la main du maître américain du pop art Andy Warhol. La peinture est ainsi devenue l'une des œuvres du XXe siècle les plus chères jamais vendues lors d'enchères publiques.

Mais quel est le tableau le plus cher jamais vendu aux enchères ? Ou celui le plus cher vendu lors d'une vente privée ? Quel est le peintre vivant ou mort le plus bankable ? Quels sont les chiffres renversants du marché de l'art ?

Testez-vous avec notre quiz !