Depuis les années 1960, il semblait s'être dénaturé au fil du temps, le western confirme son retour en force, non seulement comme véritable genre au cinéma, mais aussi en fiction radiophonique, en littérature et en bande dessinée. Sur "France Inter", parlons western sous toutes les coutures !

Avant l'arrivée du cinéma, le western constituait un genre littéraire à lui tout seul, car l’imaginaire développé par les auteurs semblait aussi vaste que le désert d’Arizona ! Mais la page se retrouva occultée par l'écran géant. Pourtant, bien des chefs-d’œuvre du cinéma s’inspirent de cette littérature !

Claude Aziza, maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle dans l'émission Pop Fiction :

Nombre de chefs-d’œuvre du genre western au cinéma ont pour origine des romans non moins excellents. Parmi la somme de romans extraordinaires de la littérature américaine, la plupart furent ignorés et rarement publiés en français.

Aujourd’hui, la réhabilitation en France de ce véritable genre littéraire s’effectue grâce à la collection Western chez Actes Sud, une collection dirigée par le réalisateur Bertrand Tavernier, passionné de cinéma hollywoodien.

Bertrand Tavernier :

Parmi une quinzaine de titres, la collection propose Terreur Apache de l’écrivain William Riley Burnett, l’auteur d’Asphalt Jungle. Le livre Terreur Apache s’appuie sur des faits historiques et inspirera le chef-d’œuvre cinématographique de Robert Aldrich, Fureur Apache.

Bertrand Tavernier, dans sa conférence à l’Institut Lumière à Lyon, présente le livre dans le contexte du film qu'il a inspiré :

Depuis l'invention du cinéma, ce sont près de sept mille westerns qui ont été tournés, des premiers westerns mythiques des débuts d’Hollywood aux derniers westerns crépusculaires en passant par les westerns spaghettis.

Bertrand Tavernier :

Dans l’émission Popopop de mars 2018, Bertrand Tavernier est l’invité d’Antoine de Caunes pour parler du western, à l’occasion de la sortie du film Hostiles de Scott Cooper. Passionnant conteur, il évoque sa passion pour le western et nous reparle de sa collection en pleine expansion.

L'exercice de style que représente le western permet à chaque génération d'exprimer les préoccupations de son temps, le racisme, la guerre ou la menace écologique.

L’émission Autant en emporte l’Histoire résonnera de quelques tirs de balles, dimanche 20 mai 2018, avec la fiction, 1850, un Français dans la Ruée vers l’Or. Cette fiction, écrite par l'auteur franco-anglais,Thady Macnamara, évoque la ruée vers l’or des Français en Californie vers 1850.

Éric Libiot (Rédacteur en chef culture à L’Express, dans l’émission Pop Fiction du 10/01/2016) :

Le western est une quête de soi… on cherche l’or et on se cherche aussi.