Et si vous passiez une partie de votre week-end à vous creuser les méninges sur des jeux de lettres ? Lancé l'an dernier aux États-Unis, le mini-jeu Wordle rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux. Un concept qui rappelle le jeu Motus, au point que la version française, nommée Sutom, a été lancée.

Le jeu Wordle reprend les codes que l'on connait en France dans le jeu Motus © AFP / Stefani Reynolds

C'est l'histoire d'un petit jeu tout simple qui devient un phénomène sur les réseaux sociaux : Wordle. Lancé l'année dernière par l'ingénieur américain Josh Wardle, il connait un franc succès depuis le début de l'année, avec un pic à deux millions de joueurs le week-end dernier.

Si vous vous rendez sur la page du jeu, accessible gratuitement, cela devrait vous rappeler quelque chose : une grille de lettres, un certain nombre de tentatives pour identifier un mot, et à chaque tentative, des cases colorées pour vous indiquer si une lettre est bien placée, mal placée, ou pas dans le mot. Un concept que la télévision française a connu de 1987 à 2019, celui du jeu Motus. Le principe de Wordle est exactement le même que celui de Motus, avec des mots de cinq lettres à identifier - et entièrement en anglais.

Inspiré du même jeu qui a inspiré le jeu Motus

Est-ce notre jeu d'avant-midi qui a inspiré Josh Wardle pour créer son application ? N'en déplaise à Thierry Beccaro, c'est fort peu probable : en réalité, Motus est lui-même l'adaptation d'un jeu américain nommé Linguo, dont le principe est exactement le même, créé en 1987. Paradoxalement, cette première version américaine a fait un flop, et ce sont les adaptations européennes, notamment aux Pays-Bas, qui ont connu un plus vaste succès – au Royaume-Uni par exemple, "Linguo" a fait un retour à l'antenne en 2021.

Lingo était lui-même inspiré d'un jeu de société bien connu partout dans le monde : le "Mastermind", dans lequel il s'agit d'identifier une combinaisons de couleurs avec des indices similaires (bien placé, présent mais mal placé, etc.). Lui-même inspiré d'un jeu qui se joue avec un crayon et un papier, nommé "Bulls and cows". Bref, ce qui fait le succès de "Wordle", c'est en bonne partie son intemporalité.

Un jeu addictif et désormais en français

Mais Wordle ajoute deux petites caractéristiques qui le rendent d'autant plus efficace. D'abord, contrairement à d'autres applis, il n'y a qu'une grille par jour. Et c'est la même pour tout le monde. Autrement dit, on ne peut pas enchaîner les parties, il faut revenir le lendemain pour jouer une nouvelle grille. En outre, on peut facilement partager ses résultats et les comparer avec ceux de ses pairs sur les réseaux sociaux, grâce... aux emoji. La grille grise, verte et jaune se retrouve donc reproduite sur les réseaux sociaux par les joueurs et joueuses.

Pour celles et ceux qui ne se débrouillent pas en anglais ? Le jeu a fait des émules, et sa version française est arrivée il y a quelques jours : Sutom (Motus à l'envers, vous l'avez ?) reprend exactement le même concept, avec sa grille quotidienne et ses résultats facilement partageables, mais tout en français, et avec une coquetterie supplémentaire : le code couleurs reprend celui du jeu télé de France 2, avec des cases bleues et des lettres qui deviennent rouges ou jaunes. Ne manquent plus que les petits sons cultes du jeu et le fameux tirage des boules (surtout pas la boule noire !) pour recréer chez vous l'ambiance du jeu.