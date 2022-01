Son adaptation de 1984, le roman de George Orwell se voit couronnée par le prix BD Fnac France Inter 2022. Il succède à "Carbone et Silicium" de Mathieu Bablet. L'occasion d'une rencontre avec Xavier Coste.

Détail de la couverture de "1984" de George Orwell et Xavier Coste © Sarbacane

Un roman découvert grâce à sa professeure de dessin au collège

Xavier Coste : "1984 est le roman qui m'a le plus marqué. Je l’ai découvert en 2003, à l'âge de 14 ans. On me l'a mis entre les mains parce que je m’intéressais à la science-fiction et aux univers dystopiques. J'avais dessiné toute une série dans cette ambiance-là. Quand ma professeure d'arts plastiques l’a vue, elle a pensé que j’étais en train de passer un cap et m’a conseillé le livre de George Orwell.

J'ai couru acheter le roman. Sa lecture a été une vraie claque.

En tant que lecteur, et en tant qu'auteur, parce que j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Je n'avais aucune idée de quel genre d'histoires raconter. Mais quand j'ai lu 1984 j'avais l'impression d'avoir trouvé un texte à illustrer.

Plusieurs refus

Ensuite, cela a été très long. Et je ne l’avais pas anticipé. Depuis mes 16 ans j’en parle autour de moi. Je l’ai même évoqué avec des éditeurs. Mais cela n’avait pas pu se concrétiser : jamais je n’ai réussi à avoir les droits d'adaptation du roman. C’était une vraie frustration.

J'ai dû prendre mon mal en patience et attendre début 2021 que l'œuvre d'Orwell entre dans le domaine public.

Une œuvre intemporelle

Je me suis accroché. Et j’ai eu raison : ce n’est pas mon premier livre, mais là, j'ai aimé en dessiner chaque case de chaque page. Je crois que j’apprécie son côté intemporel.

C’est écrit en 1949, mais ça parle d’aujourd’hui.

L'ambiance lourde, anxiogène, très particulière m'intéressait. Et puis, on l'oublie souvent, mais 1984 est une histoire d'amour. Orwell mêle la politique à une relation amoureuse. Les rapports humains étant inexistants dans le roman, ce sentiment entre Winston Smith et Julia est d'autant plus fort.

Un livre aux tonalités contemporaines

C'est étonnant, mais, quelles que soient ses opinions politiques, chacun se reconnaît dans 1984. George Orwell a poussé le curseur au maximum.

Il nous met en garde contre les dérives des pouvoirs, quels qu'ils soient, et surtout, il nous questionne sur ce que l'on est prêt à accepter de la part des gouvernements.

Un sujet qui revient sur la table avec les mesures sanitaires.

Une adaptation fidèle

Planche de "1984" de Xavier Coste d'après George Orwell / Sarbacane

J'ai toujours voulu rester le plus fidèle possible au texte. Je suis d’ailleurs reparti de la version anglaise que j’ai retraduite avec mon éditeur. Mais graphiquement, je me suis autorisé quelques libertés. Orwell décrit un monde qui est un monde ouvrier où tout le monde est en bleu de travail. Un univers proche des Temps modernes de Charlie Chaplin. Mais le conserver nous aurait privé d'une partie de la puissance du texte. J'ai donc déplacé son univers entre le passé et le futur. J'ai maintenu le livre dans une capitale européenne indéterminée pour tendre à une certaine universalité.

Mon gros casse-tête a été de donner aux lecteurs la sensation d'avoir lu le roman en intégralité en lisant la bande dessinée.

Je ne voulais pas d’une adaptation partielle. J’ai bien sûr fait des coupes, mais en cherchant à trahir le moins possible Orwell.

Une technique pour ne pas s’ennuyer

Certaines pages sont faites de manière entièrement traditionnelle, d'autres avec des techniques entièrement numériques. Mais souvent, c'est un mélange des deux. L'intérêt pour moi, c'est d'avoir un dessin qui soit toujours en mouvement parce que trois ans de création, c'est extrêmement long. Pour retrouver tous les jours l'énergie et l'envie de dessiner, j'ai besoin de changer d'outil constamment.

Le Prix BD Fnac

Planche de "1984" de Xavier Coste d'après George Orwell / Sarbacane

J'étais déjà extrêmement heureux d'être retenu dans la sélection et je ne pensais pas que mon livre irait aussi loin. Cela va permettre à cet ouvrage, qui a déjà un an, de continuer à vivre.

C'est mon septième livre, et l'accueil du public n’a pas toujours atteint ces niveaux des ventes.

Certaines de mes BD sont restées en librairie un ou deux mois au maximum. Quand on passe un an ou deux à travailler dessus, c’est dur à encaisser.

Après trois ans de labeur sur 1984, je savoure le fait que ce soit un livre précieux pour moi qui soit couronné.

Cette récompense me conforte dans des choix faits avec mon éditeur. On s’est écoutés, plutôt que de répondre à des exigences marketing. Dans la création, il faut oser, tenter des paris.

Le fait que ce soit un nouveau livre de SF qui soit honoré (après celui de Mathieu Bablet) est le signe d’une interrogation sur la période. D’ailleurs c’est plus l'anticipation qui me passionne que la science-fiction pure.

Pour moi, ce genre permet de parler très librement de choses qui nous dérangent en utilisant le biais de la fiction. Et elle est encore plus forte quand elle permet de semer les graines dans l'esprit des gens.

Des réactions surprenantes en dédicace

On m’a déjà demandé si j’étais George Orwell, ou si j’avais adapté 1984 parce que j’étais fan des années 1980 ! Il y a donc encore des personnes qui n’ont jamais entendu parler de Big Brother ! Une preuve de plus que cette adaptation n’est pas inutile."

1984 de George Orwell et Xavier Coste est paru chez Sarbacane.

