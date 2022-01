Dans six musées parisiens : le Centre Pompidou, le Musée d’Art Moderne de Paris, le Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, le Musée national Picasso-Paris et le Musée Yves Saint Laurent Paris.

Jean Loup Sieff Portrait de Yves Saint Laurent 1971 © Centre Pompidou MNAM-CCI Dist. RMN Grand Palais image Centre Pompidou MNAM-CCI

Yves Saint Laurent aux musées célèbre le 60e anniversaire du premier défilé d’Yves Saint Laurent. Le couturier, tout juste âgé de 26 ans, signe le 29 janvier 1962 sa première collection sous son propre nom. Il impose aussitôt un esprit mais aussi un style.

À travers ses modèles, c’est toute une culture, tout un univers artistique qui s’exprime. Car dans sa puissance créative, Yves Saint Laurent réinvente, avec rigueur et fantaisie, tout l’héritage plastique du monde. Dans cette perspective, ce vaste projet d’expositions envisage la création d’Yves Saint Laurent comme traversée par différentes cultures et temporalités.

Portée par la Fondation Pierre Bergé –Yves Saint Laurent, l’exposition Yves Saint Laurent aux musées, crée par des jeux de rapprochements et de renvois, un dialogue entre certains modèles, parmi les plus iconiques du couturier, mais aussi de belles découvertes moins connues du public, et les collections permanentes de différents musées parisiens. Ainsi, ce projet retrace le parcours créatif et unique d’Yves Saint Laurent tout en célébrant les arts du monde.

Le caractère rayonnant du projet permet de construire des passerelles entre Yves Saint Laurent et différents univers artistiques.

Je crois que le travail du couturier approche beaucoup celui d’un artiste. J’ai d’ailleurs constamment puisé une qualité d’inspiration dans le travail des peintres contemporains : Picasso, Matisse, Mondrian…

Yves Saint Laurent.

►►► L’exposition Yves Saint Laurent aux musées, portée par la Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent compte 6 musées partenaires :

Au Centre Pompidou, l’exposition abordera l’œuvre d’Yves Saint Laurent comme celle d’un artiste profondément ancré dans son temps, témoin de l’évolution de la création artistique au 20e siècle.

Pour Yves Saint Laurent, l’art moderne, le décloisonnement et la circulation des formes, apparaissent comme une source d’inspiration essentielle pour réinventer la mode, ses lignes et ses couleurs. Ainsi, les dialogues et les jeux de vis-à-vis sont pensés à la lumière des mots d’Yves Saint Laurent : « Mondrian, bien sûr, qui fut le premier que j’osai approcher en 1965 et dont la rigueur ne pouvait que me séduire, mais également _Matisse, Braque, Picasso, Bonnard, Léger_. Comment aurais-je pu résister au Pop Art qui fut l’expression de ma jeunesse ? ».

Yves Saint Laurent Manteau Fourrure de renard vert Printemps-été 1971 / Made in Japan - La grande odalisque, 1964 Martial Raysse / Yves Saint Laurent / Martial Raysse

Sensible aux correspondances entre les arts, Yves Saint Laurent ne cesse de jongler entre rythmes et couleurs, lumières et matières, à l’image des dialogues énoncés au Musée d’Art Moderne de Paris qui alterne salles monumentales et séquences plus intimes.

Mes robes sont comme des masses de couleurs en mouvement plutôt que des formes.

Yves Saint Laurent

Le parcours qui se dessine au sein des collections permanentes permet de montrer–avec des hommages rendus à Matisse, Bonnard et d’autres artistes encore-comment Yves Saint Laurent a le génie de passer du plan au volume, de l’esthétique de la surface à l’esthétique du corps. Il ne copie pas. Il ne transpose pas une peinture sur une robe. Elle est désormais intégrée, elle structure le vêtement. Elle n’est pas illustration mais construction.

Yves Saint Laurent Ensembles inspirés de Pierre Bonnard Printemps-été 2001 Blouses et jupes d’organza satiné / Yves Saint Laurent

Au sein de la Galerie d’Apollon, l’un des plus prestigieux espaces du palais, une sélection de vêtements d’exception est présentée, soulignant la richesse des sources d’inspiration d’Yves Saint Laurent et valorisant le savoir-faire des artisans français.

Épris de broderies, Yves Saint Laurent a l’audace de traduire les grands décors de stucs sur des vestes, transformant chacune d’elles en objets d’art.

Il parvient aussi à charger ces modèles de valeurs culturelles, symboliques et historiques en évoquant, grâce à différents emprunts, les croyances et les formes du passé. Marbres antiques, émaux, miroirs, camées, ivoires et collection de gemmes de Louis XIV (pierres dures avec des montures d’orfèvrerie) sont tour à tour évoqués et/ou métamorphosés par le couturier.

Yves Saint Laurent Veste Hommage à ma maison Printemps-été 1990 Organza brodé d’or et de cristal de roche / Yves Saint Laurent

Épris de littérature, Yves Saint Laurent se passionne très jeune pour Proust dont il lit et relit La Recherche sans parvenir à l’achever. Il est habité par cet auteur, par son œuvre, par son écriture. Il va sans dire que cette passion proustienne se cristallise dans son travail sous différentes formes. « Comme Proust, je suis fasciné surtout par mes propres perceptions d’un monde en transition » dit-il. Cette passion est mise à l’honneur au Musée d’Orsay en évoquant le Bal Proust donné par le Baron et la Baronne Guy de Rothschild en 1971 au Château de Ferrières.

Croquis de coiffes Yves Saint Laurent / Yves Saint Laurent

Fasciné par l’œuvre de Picasso, Yves Saint Laurent lui rend hommage à différents moments de sa carrière. « J’ai vu à la Nationale l’exposition des maquettes de ballets de _Diaghilev_. (…). À partir de ce moment, ma collection s’est construite comme un ballet. J’ai brodé sur Picasso (…) sur les arlequins la période bleue, la Rose, celle du Tricorne… ».

Picasso, toujours. Pas à cause des anciennes collections qu’il a inspirées mais pour une nouvelle approche.

Yves Saint Laurent

La collection dite Hommage à Picasso et Diaghilev a été dessinée par Yves Saint Laurent en 1979, trois mois avant l’extraordinaire exposition qui célébrait la dation Picasso, elle-même à l’origine du musée éponyme.

Yves Saint Laurent Veste Hommage à Pablo Picasso Automne-hiver 1979 Drap de laine bleu, noir et ivoire / Yves Saint Laurent

Pour créer ses collections, Yves Saint Laurent dessine énormément. Ses dessins sont l’impulsion créatrice de tous les ateliers de la maison qui, à chaque étape, transposent et façonnent les lignes imaginées par Yves Saint Laurent. Toute la maison contribue aux métamorphoses voulues par le couturier. « C’est ma maison, c’est une grande joie d’avoir autant d’amour qu’elle me porte. Je parle des ouvrières, des premiers, toute la maison, c’est une maison basée sur l’amour. »

La haute couture, c’est la matière, c’est aussi un chuchotement qui se transmet et se répète, on se chuchote nos secrets : les raffinements et la connaissance de la coupe. C’est là où la haute couture peut devenir une forme d’art.

Yves Saint Laurent

Ainsi, l’exposition du Musée Yves Saint Laurent célèbre-t-elle la création en devenir. Elle évoque la manière de faire et de voir du couturier mais aussi la maîtrise des différents ateliers. C’est un portrait de la maison de couture.

Atelier de Monsieur Alain Toile d’une cape Hommage à George Braque Printemps-été 1988 Toile de coton écru applications de tissu noir et graphite / Yves Saint Laurent

