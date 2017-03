Nadia Paprikas était l'invitée de François-Régis Gaudry dans "On va déguster" ce week-end. Voici une des recettes qu'elle nous livre, tiré de son livre "Maroc en 4 ingrédients".

Zaalouk de carottes, une recette de Nadia Paprikas extraites de son livre "Maroc en 4 ingrédients" © Aimery Chemin

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes • Cuisson : 15 minutes

Ingrédients :

3 gousses d’ail hachées

1 cuillerée à soupe de cumin en poudre

8 carottes

2 cuillerées à soupe de coriandre fraîche ciselée

Épluchez puis coupez les carottes en gros dés.

Dans une grande casserole, faites-les cuire avec un peu d’eau salée pendant 15 minutes.

Égouttez les carottes et faites-les ensuite revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive bien chaude pendant 1 minute.

Ajoutez le cumin et les gousses d’ail. Mélangez en écrasant les carottes avec le dos d’une fourchette. Salez si besoin et poivrez. Coupez le feu et incorporez la coriandre fraîche. Laissez tiédir puis dégustez.

► ECOUTEZ | Nadia Paprikas dans "On va déguster"