Zaï zaï zaï zaï, la BD de Fabcaro s'est vendue à 180 000 exemplaires. Ce succès a donné des envies aux compagnies de théâtre. Il existe plusieurs versions, dont celle de la compagnie "Le Théâtre de l'Argument', présentée en ce moment au Théâtre de l'Atelier à Paris, signée Maïa Sandoz et Paul Moulin.

Zaï zaï zaï zaï au Théâtre de l'Atelier © François Goizé

Maïa Sandoz et Paul Moulin ont eu l'idée géniale de transformer la BD Zaï zaï zaï zaï en fiction radiophonique. Huit comédiens à la table, face à des micros, racontent l'histoire de cet homme ordinaire. Alors qu’il passe tranquillement à la caisse d’un supermarché, un homme a oublié sa carte de fidélité dans l’un de ses pantalons. Face à la menace de l'agent de sécurité, il s'enfuit et devient l'ennemi public numéro 1, le fugitif le plus recherché de France.

L'adaptation de Paul Moulin permet de conserver le rythme de la BD. "On mène ce travail sur le son et sur la musique depuis longtemps dans la compagnie" explique le metteur en scène. "Il faut que ça aille très vite, que le spectacle dure autant de temps que la lecture de la BD. Et puis, il est question d'une espèce de chasse à l'homme avec ce côté assez haletant. Il fallait que ça aille vite et le travail sur le son nous permet cela."

Fabcaro dresse le portrait d’une société en plein délire, où tout le monde, média comme citoyen, semble avoir perdu la raison. Le texte du spectacle s'enrichit chaque soir. Maïa Sandoz, co-adaptatrice de la BD, et les comédiens n'ont qu'à puiser dans l'actualité pour le faire évoluer.

Il y a des petites surprises supplémentaires à chaque représentation. On est beaucoup sur l'instant présent, on fait surgir aussi des choses qui sont arrivées dans la journée. Il y a l'espace pour se réinventer tous les soirs dès que cela reste très vivant.

La parution de la BD de Fabcaro date de 2015. Depuis, la Covid-19 est passée par là, il y a donc matière pour cette adaptation théâtrale à pousser le bouchon encore plus loin dans ce voyage en "absurdie".