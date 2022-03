Une conférence interactive animée par François-Régis Gaudry, mardi 5 avril 2022 à 20h

Après le succès de ses précédents cycles de conférences "Bien vivre ensemble", "Le cerveau", "Demain, notre planète” et “Les chemins du bien-être”, France Inter entame un nouveau cycle : “Les secrets du goût”.

Ce cycle de conférences interactives, proposé par France Inter avec la Macif, sera animé par François-Régis Gaudry, producteur de l’émission “On va déguster” le dimanche à 11h.

Mardi 5 avril 2022 à 20h, la 1ère conférence de ce cycle de conférences “Les secrets du goût” aura pour thème “De l’assiette à la planète”. Un événement à vivre depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique et en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France!

Au menu, des expériences gustatives inédites et un voyage immersif au cœur de nos papilles avec François Régis-Gaudry et ses invités pour apprendre ensemble à mieux déguster :

Gabriel Lepousez , agrégé de biologie, docteur en neurosciences, chercheur dans l’unité Perception et Mémoire de l’Institut Pasteur et professeur à l’école du nez de Jean Lenoir.

, agrégé de biologie, docteur en neurosciences, chercheur dans l’unité Perception et Mémoire de l’Institut Pasteur et professeur à l’école du nez de Jean Lenoir. Stéphanie Le Quellec, cheffe doublement étoilée du restaurant La Scène à Paris.

cheffe doublement étoilée du restaurant La Scène à Paris. Jérôme Gagnez, chroniqueur de l’émission « On va déguster » et fondateur de « Vers le vin ».

“Les secrets du goût”, 1ère conférence “De l’assiette à la planète”, une soirée unique présentée par François-Régis Gaudry, à vivre au studio 104 de la Maison de la radio et de la musique et en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France, mardi 5 avril 2022 à 20h.

En partenariat avec Le Point - Ça m’intéresse - la RATP

Et le soutien de La Macif

“Le goût, ce n’est pas dans l’assiette c’est dans la tête !”

►►► Réservation pour assister à la conférence en direct du studio 104 de Radio France sur le site maisondelaradioetdelamusique.fr

Ouverture de la billetterie le 3 mars 2022

►►► En séance unique dans plus de 150 salles de cinéma en France (liste des cinémas participants ci-dessous) : Conférences France Inter | CGR Events

Les cinémas participants :

